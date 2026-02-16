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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

هشدار زرد هواشناسی برای افزایش غبار در البرز

هشدار زرد هواشناسی برای افزایش غبار در البرز

کرج_مدیرکل هواشناسی استان البرز از هشدار زرد هواشناسی برای افزایش غبار در این استان خبر داد.

کامران حق‌آبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد برای این استان خبر داد و گفت: با توجه به پایداری نسبی جوی از امروز تا پایان هفته، افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، طی روزهای دوشنبه تا جمعه (۲۷ دی تا ۱ بهمن ۱۴۰۴) آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش غبار محلی مشاهده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز اظهار کرد: در این مدت میانگین دمای کمینه کرج حدود ۲ تا ۳ درجه و دمای بیشینه بین ۱۶ تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

حق‌آبی از شهروندان خواست در این شرایط از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز و ترددهای شهری خودداری کنند و افزود: دستگاه‌های مسئول به‌ویژه مراکز درمانی و شهرداری‌ها آمادگی لازم برای کاهش اثرات آلودگی هوا را داشته باشند.

گفتنی است، طبق گزارش اداره‌کل هواشناسی البرز، دمای فعلی در نقاط مختلف استان از جمله نظرآباد، طالقان، هشتگرد و فردیس بین منفی ۲ تا صفر درجه در صبح و بین ۱۱ تا ۱۴ درجه در بعدازظهر ثبت شده است.

کد مطلب 6750614

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