هشدار زرد هواشناسی برای افزایش غبار در البرز

کامران حق‌آبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد برای این استان خبر داد و گفت: با توجه به پایداری نسبی جوی از امروز تا پایان هفته، افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، طی روزهای دوشنبه تا جمعه (۲۷ دی تا ۱ بهمن ۱۴۰۴) آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش غبار محلی مشاهده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز اظهار کرد: در این مدت میانگین دمای کمینه کرج حدود ۲ تا ۳ درجه و دمای بیشینه بین ۱۶ تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

حق‌آبی از شهروندان خواست در این شرایط از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز و ترددهای شهری خودداری کنند و افزود: دستگاه‌های مسئول به‌ویژه مراکز درمانی و شهرداری‌ها آمادگی لازم برای کاهش اثرات آلودگی هوا را داشته باشند.

گفتنی است، طبق گزارش اداره‌کل هواشناسی البرز، دمای فعلی در نقاط مختلف استان از جمله نظرآباد، طالقان، هشتگرد و فردیس بین منفی ۲ تا صفر درجه در صبح و بین ۱۱ تا ۱۴ درجه در بعدازظهر ثبت شده است.