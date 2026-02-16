کشف بار ۲۲ میلیارد ریالی کنجاله سویا در گرگان

به گزارش خبرگزاری ممهر، سرهنگ مهدی علیشاهی اظهار کرد: در پی دریافت اخبار مردمی مبنی بر تخلیه یک محموله مشکوک کنجاله سویا در یکی از مرغداری‌های شهرستان گرگان، موضوع در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی، تیمی متشکل از کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی، اداره جهاد کشاورزی و دامپزشکی گرگان به محل اعزام شدند. در بررسی‌های اولیه و اسناد حمل، مشخص شد یک دستگاه کامیون، بار کنجاله سویا به وزن ۲۶ هزار و ۳۵۷ کیلوگرم را تخلیه کرده است.

علیشاهی ادامه داد: با نمونه‌گیری از دپوی موجود در مرغداری و ارسال آن به آزمایشگاه، مشخص شد این محموله دارای اختلاط اساسی با مواد غیر مفید بوده و درصد خاکستر و پروتئین آن با استانداردهای نرمال اختلاف فاحشی دارد و کاملاً غیرقابل مصرف است.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان با اشاره به ارزش ریالی این محموله، گفت: کارشناسان ارزش این مقدار کنجاله سویا را بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. با اقدام به موقع و هوشیاری پلیس، این محموله آلوده پیش از ورود به چرخه تغذیه دام و طیور توقیف و از چرخه مصرف خارج شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با جمع‌آوری مستندات و انجام تحقیقات تکمیلی، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده و پیگیری برای توقیف خودروی حامل بار و دستگیری راننده متخلف نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.