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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

محکومیت اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی آمریکا علیه مردم کوبا

محکومیت اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی آمریکا علیه مردم کوبا

سخنگوی وزارت امور خارجه تشدید محاصره اقتصادی کوبا و اعمال فشار علیه این کشور را شدیدا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه تشدید محاصره اقتصادی کوبا و اعمال فشار علیه این کشور را شدیدا محکوم کرد و با مردم و دولت کوبا ابراز همبستگی نمود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بیش از ۶۴ سال محاصره اقتصادی کوبا توسط دولت‌ آمریکا که پیامدهای گسترده انسانی و مادی برای این کشور داشته و موجب نقض فاحش حقوق بنیادین بشری مردم کوبا شده است، تصریح کرد: بدون تردید تحریم‌های اقتصادی علیه کوبا نقض صریح اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها و منع مداخله در امور داخلی کشورها است و آمریکا به دلیل نقض مستمر و نظام‌مند ابن اصول و قواعد، و نیز تضییع گسترده حقوق انسانی مردم کوبا که به مثابه ارتکاب جنایت علیه بشریت است، باید پاسخگو باشد.

کد مطلب 6750312
نفیسه عبدالهی

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