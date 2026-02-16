محکومیت اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی آمریکا علیه مردم کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه تشدید محاصره اقتصادی کوبا و اعمال فشار علیه این کشور را شدیدا محکوم کرد و با مردم و دولت کوبا ابراز همبستگی نمود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بیش از ۶۴ سال محاصره اقتصادی کوبا توسط دولت آمریکا که پیامدهای گسترده انسانی و مادی برای این کشور داشته و موجب نقض فاحش حقوق بنیادین بشری مردم کوبا شده است، تصریح کرد: بدون تردید تحریمهای اقتصادی علیه کوبا نقض صریح اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، بهویژه حق تعیین سرنوشت ملتها و اصل احترام به حاکمیت ملی دولتها و منع مداخله در امور داخلی کشورها است و آمریکا به دلیل نقض مستمر و نظاممند ابن اصول و قواعد، و نیز تضییع گسترده حقوق انسانی مردم کوبا که به مثابه ارتکاب جنایت علیه بشریت است، باید پاسخگو باشد.
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