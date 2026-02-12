محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، تصمیم اخیر کابینه سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در غصب زمین‌های بیشتری از مردم فلسطین در کرانه باختری، با هدف گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی و تثبیت اشغالگری و سیطره امنیتی بر این منطقه از فلسطین اشغالی، همزمان با ادامه نسل‌کشی در غزه را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم کشتار فلسطینیان در غزه و کرانه باختری و نقض‌های فاحش حقوق بشر و بشردوستانه، از جمله ادامه اسارت غیرقانونی فلسطینیان در بازداشتگاه‌ها و شکنجه شدید فلسطینیان در بند، این رفتارهای جنایتکارانه را در راستای سیاست نسل‌کشی فلسطینیان و امحای استعماری فلسطین دانست و مسئولیت مشترک همه دولت‌ها را برای جلوگیری از ادامه نسل‌کشی مردم فلسطین و غصب فزاینده زمین‌های آنها گوشزد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه «بی‌کیفرمانی» رژیم صهیونیستی و ادامه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان و انگلیس از این رژیم را عامل ادامه نسل‌کشی فلسطینیان خواند و ضمن انتقاد شدید از بی‌عملی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی در قبال سیاست‌های استعماری و توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی، موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از احقاق حقوق مشروع مردم فلسطین به‌ویژه حق تعیین سرنوشت و رهایی از اشغالگری و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف را مورد تاکید قرار داد