بازدید مشترک مدیران شهری از روند توسعه خطوط ۹ و ۱۰ مترو تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مشترک عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری و نعمتالله فرزانپور مدیرعامل متروی تهران به همراه تعدادی از خبرنگاران از روند توسعه خط ۹ و ۱۰ مترو تهران ظهر امروز برگزار شد و از روند پروژه بازدید صورت گرفت.
دو روش حفاری تونل در مترو خط ۹ تهران
نعمتالله فرزانپور مدیرعامل شرکت مترو تهران با تشریح روند حفاری تونل مترو خط ۹ تهران جزئیاتی از روشهای اجرایی و فرآیند تولید و نصب قطعات بتنی مورد استفاده در این پروژهها را بیان کرد.
فرزانپور با اشاره به روشهای مورد استفاده در حفاری تونلمترو اظهار داشت: حفاری تونل به دو شیوه انجام میشود؛ یک روش، حفاری مکانیزه است که با استفاده از دستگاههای پیشرفته و توسط ماشین حفار تیبیام (TBM) صورت میگیرد و روش دیگر، روش سنتی یا اتریشی است که بهصورت دستی اجرا میشود.
وی در توضیح روش مکانیزه گفت: در این شیوه، عملیات حفاری بهوسیله دستگاه TBM انجام میشود. این دستگاه هنگام حرکت به جلو، مقطع مشخصی از تونل را حفاری میکند و همزمان با پیشروی دستگاه، فرآیند نصب قطعات بتنی نیز انجام میشود. این قطعات بتنی که با عنوان «سگمنت» شناخته میشوند، بهصورت لایهلایه در پشت دستگاه نصب شده و وظیفه لاینینگ یا پوشش و پایدارسازی دیوارههای تونل حفاریشده را بر عهده دارند.
مدیرعامل شرکت مترو تهران ادامه داد: بهمحض آنکه ماشین حفار عملیات حفاری یک بخش را انجام میدهد، بلافاصله نصب سگمنتها در پشت سر دستگاه صورت میگیرد تا دیوارههای تونل تثبیت شود. پس از نصب این قطعات، عملیات تزریق در پشت سگمنتها انجام میشود تا فضای خالی احتمالی پر شده و استحکام لازم تأمین شود. تمامی این مراحل بهصورت کاملاً مکانیزه و همزمان با پیشروی دستگاه انجام میشود و دستگاه به همین ترتیب به حرکت خود ادامه میدهد.
فرزانپور با اشاره به راهاندازی کارخانه تولید سگمنت نیز گفت: در حال حاضر کارخانه تولید قطعات بتنی یا همان سگمنتها راهاندازی شده و این قطعات بهصورت مستمر در حال تولید هستند.
وی افزود: سگمنتهای تولیدشده باید مدتی در کارخانه باقی بمانند تا به مقاومت لازم و استاندارد مورد نیاز برسند. پس از طی این دوره عملآوری و رسیدن به مقاومت کافی، قطعات به محل پروژه منتقل میشوند تا در تونل نصب شوند.
وی تأکید کرد: فرآیند تولید، عملآوری، انتقال و نصب سگمنتها در چارچوب یک چرخه منظم و برنامهریزیشده انجام میشود تا عملیات حفاری و لاینینگ تونل بدون وقفه و با حداکثر ایمنی و کیفیت پیش برود.
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