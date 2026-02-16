فولیان: تبلیغات «سود قطعی» ترفند کلاهبرداران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان اظهار کرد: در ماه‌های اخیر برخی افراد با تبلیغات گسترده در زمینه ارزهای دیجیتال، طلا، سکه و ارز، اقدام به طرح وعده‌های سود قطعی و کوتاه‌مدت می‌کنند؛ در حالی‌که هیچ فعالیت اقتصادی سالم و قانونی، بازدهی کلان و تضمین‌شده در مدت زمان کوتاه ارائه نمی‌دهد.

وی افزود: ادعای سود تضمینی و بدون ریسک در بازارهای مالی، توصیه‌های سرمایه‌گذاری فاقد مجوز، وعده افزایش قطعی قیمت دارایی‌ها و طرح ارتباط با شرکت‌های خارجی، از جمله شیوه‌هایی است که برای جلب اعتماد شهروندان و ترغیب آنان به سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و بدون پشتوانه قانونی به کار گرفته می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: نمایش سبک زندگی لوکس، ارائه اسناد و مدارک جعلی، ایجاد حس اضطرار با عباراتی نظیر «فرصت محدود» یا «ظرفیت رو به اتمام» و درخواست واریز وجه به حساب‌های شخصی، از نشانه‌های بارز فعالیت‌های کلاهبردارانه در این حوزه است.

فولیان با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد مالی شهروندان خاطرنشان کرد: پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، لازم است مجوز فعالیت اشخاص و شرکت‌ها از مراجع رسمی استعلام شود و مردم از اعتماد به تبلیغات فضای مجازی بدون بررسی دقیق پرهیز کنند.

وی در پایان تأکید کرد: آگاهی‌بخشی عمومی و دقت در تصمیم‌گیری‌های مالی، مهم‌ترین راهکار پیشگیری از وقوع این‌گونه جرایم اقتصادی و صیانت از حقوق شهروندان است.