به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به نیازسنجیهای میدانی و بررسی شکایات مردمی اظهار کرد: در فاز نخست این پروژه، ۱۴ پایه برق که موجب اختلال در تردد و ایجاد خطر برای عابران و وسایل نقلیه بودند، با همکاری اداره برق خیام جابجا شده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از معابر محله هرندی به دلیل بافت فرسوده و کمعرض بودن، با مشکلات متعدد در حوزه تردد مواجهاند، افزود: جانمایی و برداشت سایر تیرهای برق معارض نیز انجام شده و مراحل اجرایی جابجایی آنها توسط شهرداری منطقه در دستور کار قرار دارد.
به گفته آیینی ، این اقدامات با هدف آزادسازی مسیر، افزایش ایمنی و فراهمسازی شرایط مناسب برای تردد ساکنان و کسبه انجام میشود.
وی همچنین تأکید کرد: رفع معارضات شهری، بهویژه در محلاتی با بافت قدیمی و تراکم بالای جمعیت، از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری است.
آیینی افزود: در محله شهید هرندی، به دلیل وجود معابر باریک و فرسودگی زیرساختها، جابجایی پایههای برق یکی از اصلیترین مطالبات شهروندان بوده و شهرداری منطقه با همکاری دستگاههای خدماترسان در حال پیگیری مستمر این موضوع است.
شهردار منطقه ۱۲ در پایان با اشاره به برنامههای آتی شهرداری منطقه گفت: عملیات ساماندهی معابر، رفع نقاط حادثهخیز و بهبود زیرساختهای شهری در محله هرندی ادامه خواهد داشت و تلاش میشود با اجرای این پروژهها، کیفیت زندگی ساکنان این محله به شکل محسوسی ارتقا یابد.
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