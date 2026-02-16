به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به نیازسنجی‌های میدانی و بررسی شکایات مردمی اظهار کرد: در فاز نخست این پروژه، ۱۴ پایه برق که موجب اختلال در تردد و ایجاد خطر برای عابران و وسایل نقلیه بودند، با همکاری اداره برق خیام جابجا شده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از معابر محله هرندی به دلیل بافت فرسوده و کم‌عرض بودن، با مشکلات متعدد در حوزه تردد مواجه‌اند، افزود: جانمایی و برداشت سایر تیرهای برق معارض نیز انجام شده و مراحل اجرایی جابجایی آن‌ها توسط شهرداری منطقه در دستور کار قرار دارد.

به گفته آیینی ، این اقدامات با هدف آزادسازی مسیر، افزایش ایمنی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تردد ساکنان و کسبه انجام می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: رفع معارضات شهری، به‌ویژه در محلاتی با بافت قدیمی و تراکم بالای جمعیت، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است.

آیینی افزود: در محله شهید هرندی، به دلیل وجود معابر باریک و فرسودگی زیرساخت‌ها، جابجایی پایه‌های برق یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان بوده و شهرداری منطقه با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در حال پیگیری مستمر این موضوع است.

شهردار منطقه ۱۲ در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی شهرداری منطقه گفت: عملیات ساماندهی معابر، رفع نقاط حادثه‌خیز و بهبود زیرساخت‌های شهری در محله هرندی ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با اجرای این پروژه‌ها، کیفیت زندگی ساکنان این محله به شکل محسوسی ارتقا یابد.