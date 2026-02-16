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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

افزایش ایمنی معابر محله هرندی تهران با جابجایی پایه‌های برق

افزایش ایمنی معابر محله هرندی تهران با جابجایی پایه‌های برق

شهردار منطقه ۱۲ تهران از جابجایی ۱۴ پایه برق برای افزایش ایمنی و آزادسازی مسیر در محله هرندی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به نیازسنجی‌های میدانی و بررسی شکایات مردمی اظهار کرد: در فاز نخست این پروژه، ۱۴ پایه برق که موجب اختلال در تردد و ایجاد خطر برای عابران و وسایل نقلیه بودند، با همکاری اداره برق خیام جابجا شده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از معابر محله هرندی به دلیل بافت فرسوده و کم‌عرض بودن، با مشکلات متعدد در حوزه تردد مواجه‌اند، افزود: جانمایی و برداشت سایر تیرهای برق معارض نیز انجام شده و مراحل اجرایی جابجایی آن‌ها توسط شهرداری منطقه در دستور کار قرار دارد.

به گفته آیینی ، این اقدامات با هدف آزادسازی مسیر، افزایش ایمنی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تردد ساکنان و کسبه انجام می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: رفع معارضات شهری، به‌ویژه در محلاتی با بافت قدیمی و تراکم بالای جمعیت، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است.

آیینی افزود: در محله شهید هرندی، به دلیل وجود معابر باریک و فرسودگی زیرساخت‌ها، جابجایی پایه‌های برق یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان بوده و شهرداری منطقه با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در حال پیگیری مستمر این موضوع است.

شهردار منطقه ۱۲ در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی شهرداری منطقه گفت: عملیات ساماندهی معابر، رفع نقاط حادثه‌خیز و بهبود زیرساخت‌های شهری در محله هرندی ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با اجرای این پروژه‌ها، کیفیت زندگی ساکنان این محله به شکل محسوسی ارتقا یابد.

کد مطلب 6750539

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