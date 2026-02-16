موسوی: نمایشگاه قرآن نباید به بازار فروش تقلیل یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برگزاری شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت خوزستان عصر امروز دوشنبه با تأکید بر ارتقای کیفی محتوا و پرهیز از نگاه صرفاً تجاری، به ریاست معاون قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از فعالان، تولیدکنندگان و متقاضیان حضور در این رویداد فرهنگی همراه بود، چالش‌های دوره‌های گذشته و چشم‌انداز پیش روی این دوره از نمایشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سید کریم موسوی در ابتدای جلسه با اشاره به تجربیات ادوار گذشته، به ویژه مشکلات مرتبط با محتوای نمایشگاه و محل برگزاری آن، اظهار کرد: برخی محدودیت‌ها در دوره‌های قبل، از جمله ضعف در آماده‌سازی بصری و نامناسب بودن فضای برخی مکان‌ها مانند موزه هنرهای معاصر، ضرورت انتخاب بهترین مکان ممکن را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به گزینه‌های موجود از جمله مصلای اهواز، خواستار هم‌فکری و اجماع حاضران برای انتخاب مکانی در شأن قرآن کریم و مخاطبان این رویداد شد.

معاون قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به هزینه‌های سنگین برگزاری نمایشگاه، بر لزوم تغییر نگاه فروشگاهی غرفه‌داران تأکید کرد و افزود: هزینه‌های بالای اجاره سالن، تجهیز غرفه‌ها، تأمین برق و خدمات جانبی ایجاب می‌کند که رویکرد اصلی نمایشگاه بر ارائه محصولات و خدمات مرتبط با قرآن و اهل بیت (ع) متمرکز باشد و عرضه اقلام نامرتبط مورد پذیرش نخواهد بود.

موسوی با تأکید بر ضرورت شفافیت در معرفی متقاضیان، از حاضران خواست حوزه فعالیت خود را به طور دقیق در بخش تولید، خدمات یا فروش اعلام کنند.

وی گفت: با توجه به حضور متقاضیانی از استان‌های تهران، قم، خراسان و زنجان، مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق برای ارائه خدمات یکپارچه از جمله افطار و سحری در طول ده روز برگزاری نمایشگاه ضروری است.

در ادامه این نشست، بر انطباق کامل محصولات عرضه‌شده با معارف قرآن و عترت تأکید شد و از غرفه‌داران خواسته شد فعالیت‌های خود را در این چارچوب ساماندهی کنند.

همچنین اعلام شد زمان برگزاری شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت خوزستان همزمان با ماه مبارک رمضان و مقارن با میلاد امام حسن مجتبی (ع) خواهد بود که به گفته مسئولان، هم‌زمانی آن با تعطیلات نوروز می‌تواند زمینه‌ساز استقبال گسترده خانواده‌ها شود.

این نمایشگاه قرار است با حضور مسئولان استانی و کشوری و همزمان با برنامه‌های سراسری کشور افتتاح شود. در حاشیه این رویداد، احتمال برگزاری همزمان نمایشگاه بهاره نیز مطرح شد که به صورت مستقل و توسط بخش صنعت و تجارت مدیریت خواهد شد. در پایان جلسه، فعالان حاضر به ارائه مشخصات، نوع فعالیت و نیازهای خود برای برنامه‌ریزی هرچه بهتر این رویداد فرهنگی پرداختند.