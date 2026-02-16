پیام گروسی پس از دیدار با عراقچی؛ مذاکرات فنی عمیقی داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در شبکه ایکس اعلام کرد که «همین الان مذاکرات فنی عمیقی را با وزیر امور خارجه ایران در راستای آمادهسازی برای مذاکرات مهمی که قرار است فردا در ژنو برگزار شود، به پایان رساندم.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات فنی عمیقی را با وزیر امور خارجه ایران در راستای آمادهسازی برای مذاکرات مهمی که قرار است فردا در ژنو برگزار شود، به پایان رساندم.
به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در شبکه ایکس اعلام کرد که «همین الان مذاکرات فنی عمیقی را با وزیر امور خارجه ایران در راستای آمادهسازی برای مذاکرات مهمی که قرار است فردا در ژنو برگزار شود، به پایان رساندم.»
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