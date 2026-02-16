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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

پیام گروسی پس از دیدار با عراقچی؛ مذاکرات فنی عمیقی داشتیم

پیام گروسی پس از دیدار با عراقچی؛ مذاکرات فنی عمیقی داشتیم

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات فنی عمیقی را با وزیر امور خارجه ایران در راستای آماده‌سازی برای مذاکرات مهمی که قرار است فردا در ژنو برگزار شود، به پایان رساندم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه ایکس اعلام کرد که «همین الان مذاکرات فنی عمیقی را با وزیر امور خارجه ایران در راستای آماده‌سازی برای مذاکرات مهمی که قرار است فردا در ژنو برگزار شود، به پایان رساندم.»

پیام گروسی پس از دیدار با عراقچی: مذاکرات فنی عمیقی داشتیم

کد مطلب 6750627
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • حسن IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
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      با این بی شرفها نباید با لبخند مذاکره کرد

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