اختتامیه نخستین رویداد سراسری «باهنران» در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه آیین اختتامیه نخستین رویداد سراسری «با هنران» با محوریت هنر بانوان هنرمند انقلابی و با تمرکز بر روایت مفاهیم هویت، مقاومت و هنر متعهد، با حضور سرهنگ «فریبرز حاتمی» معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و جمعی از مدیران و فعالین فرهنگ، هنر و رسانه استان به میزبانی سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان در سالن شهید حیدریان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد.

فراخوان این رویداد در رشته‌های طراحی پوستر، نقاشی، نگارگری، گرافیک و کاریکاتور داده شد و رونمایی آن در آبان‌ماه سال جاری انجام و ۲۰۰ اثر تا پایان دی‌ماه به دبیرخانه ارسال و ۵۰ اثر به مرحله نهایی راه یافت.

در آئین اختتامیه از شش برگزیده رویداد «باهنران» لرستان با اهدا لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.