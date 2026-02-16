حسینی: خدمات زکات باید شفاف و مستمر برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در جلسه شورای زکات استان، با اشاره به تفاوت بنیادین نگاه مدیریتی پیش و پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: در دوران پهلوی و قاجار، بخش قابل توجهی از سرمایه کشور در اختیار دربار و صرف تشریفات، عیش و نوش و سفرهای پرهزینه میشد، در حالی که امروز اکثریت قریب به اتفاق مسئولان نظام، زندگی سادهای مشابه عموم مردم دارند.
وی با بیان اینکه اکثریت مسئولان کشور نه اهل سوءاستفاده هستند و نه زندگی اشرافی دارند، افزود: مقایسه هزینههای سنگین جشنها و سفرهای خاندان پهلوی با شرایط فعلی، بهخوبی نشاندهنده تفاوت عمیق رویکرد مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با تأکید بر ضرورت شفافسازی خدمات نظام تصریح کرد: باید خدمات انجامشده برای مردم بهصورت روشن، دقیق و قابل فهم معرفی شود. امروز ظرفیتهای گستردهای در دستگاههای مختلف وجود دارد که اگر بهدرستی فعال شوند، میتوانند منشأ کارهای بزرگ و ماندگار باشند.
وی در ادامه، فرهنگسازی در حوزه زکات را امری اساسی دانست و گفت: شورای زکات و کارگروههای تبلیغ و ترویج، با بهرهگیری از تجربههای موفق کشور، باید برنامههای مؤثرتر و متناسب با شرایط روز طراحی و اجرا کنند.
جت الاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با مؤدیان زکات افزود: ارتباط با پرداختکنندگان زکات نباید محدود به زمان پرداخت باشد، بلکه لازم است در طول سال، از طریق اطلاعرسانی، ارسال پیام، تکریم و ارائه گزارش عملکرد، این ارتباط تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان ایجاد ارتباط عاطفی و قدردانی از مؤدیان زکات را عامل افزایش اعتماد عمومی دانستند و گفتند: ارائه گزارش شفاف از محل هزینهکرد زکات، مشارکت مردم را پایدارتر خواهد کرد.
وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت مساجد، ائمه جمعه و جماعات بهویژه در ایام ماه مبارک رمضان تأکید کرد و افزود: مساجد میتوانند پایگاه اصلی فعالیتهای محلهمحور، فرهنگی و ترویج معارف دینی، بهویژه فرهنگ زکات، باشند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان بهرهگیری از ظرفیت بانکها و ابزارهای پرداخت الکترونیک برای تسهیل و یادآوری پرداخت زکات را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از شیوههای نوین اطلاعرسانی و برپایی نمایشگاههای موضوعی در مساجد و مصلیها میتواند در تعمیق این فرهنگ اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری عملی پیشنهادهای مطرحشده گفت: هر یک از این محورها نیازمند جلسات تخصصی و برنامهریزی دقیق است تا بتوان از همه ظرفیتهای موجود، در مسیر تقویت فرهنگ دینی و خدمترسانی بهتر به مردم استفاده کرد.
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