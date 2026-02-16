به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، کیوان طریقتی اعلام کرد: عملیات بارگیری نخستین جکت (چهارپایه) طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن) با مجموع وزن ۲۶۰۰ تن و ارتفاع ۶۳ متر، در یارد ولیعصر شرکت تأسیسات دریایی ایران واقع در خرمشهر با موفقیت پایان یافت.
وی با بیان اینکه این سازه عظیم فولادی با تکیه بر توان متخصصان شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس و با پیمانکاری شرکت پتروپارس و اجرای شرکت تأسیسات دریایی ایران بهعنوان پیمانکار فرعی ساخته شده است، افزود: فرآیند ساخت جکت WHP1 طی مدت ۱۴ ماه و مطابق با استانداردهای صنعت فراساحل انجام شده است.
مجری طرح توسعه میدان مشترک فرزاد با اشاره به ویژگی خاص عملیات بارگیری این سازه گفت: این عملیات برای نخستین بار با روش «لیفت اند اسلاید» و با استفاده از جکهایی هیدرولیکی که پیشتر در بارگیری سکوها بهکار گرفته میشد، اجرا و جکت از روی اسکله به بارج ابوذر ۱۱۰ منتقل شده است.
به گفته طریقتی، انتخاب این روش پس از انجام مطالعات مهندسی دقیق و بررسی کامل رویههای اجرایی و با توجه به وزن، ابعاد سازه و شرایط عملیاتی صورت گرفته است.
وی بارگیری جکت را یکی از حساسترین مراحل پروژههای فراساحلی عنوان کرد و گفت: انجام این مرحله از فرایند کار، نتیجه ماهها برنامهریزی، طراحی مهندسی، کنترل کیفیت و هماهنگی منسجم میان تیمهای فنی، اجرایی و ایمنی شرکتهای دستاندرکار است و در این مسیر، نقش کارشناسان شرکت نفت و گاز پارس در نظارت و هدایت فنی عملیات و تضمین انطباق آن با استانداردها بسیار کلیدی بوده است.
مجری طرح توسعه میدان مشترک فرزاد تصریح کرد: پس از تکمیل بارگیری و مهاربندی، عملیات حمل و نصب جکت در عمق بیش از ۵۳ متری آبهای خلیج فارس و در مرز آبی مشترک ایران و عربستان انجام میشود و این سازه میزبان یک دستگاه دکل حفاری برای حفر چهار حلقه چاه تولیدی با ظرفیت برداشت روزانه ۵۰۰ میلیون فوتمکعب گاز خواهد شد.
طریقتی یادآور شد: تا این مرحله، بیش از ۴۶۰ هزار نفرساعت کار بدون حادثه در پروژه ثبت شده است که این دستاورد بدون تلاش شبانهروزی کارشناسان، مهندسان و متخصصان مجموعههای اجرایی حاضر امکانپذیر نبو
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