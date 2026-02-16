آیت الله کعبی: تبلیغ صرفاً مقطعی پاسخگوی نیاز جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری ظهر دوشنبه در گردهمایی گروه های تبلیغی ویژه ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷ با موضوع مردمی سازی تبلیغ و رونمایی طرح ملی خانه های آسمانی، گفت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای فعالیتهای تبلیغی و تربیتی است و گروههای جهادی میتوانند با بهرهگیری از این ماه، هویت دینی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را تقویت کنند و زمینهساز تمدنسازی اسلامی باشند.
وی با بیان اینکه روحانیت بدون مردم قادر به ادامه حیات نیست و مردم نیز بدون روحانیت هویت دینی خود را از دست میدهند، افزود: پیوند میان روحانیت و مردم در مناسبتهایی مانند ماه رمضان و محرم، نقش تعیینکننده در جامعهسازی، هویتبخشی و امیدآفرینی دارد و تبلیغ باید با نگاه جمعی، صنفی و تخصصی دنبال شود و محدود به فعالیتهای منبری و مقطعی نباشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تبلیغ مؤثر باید مبتنی بر مردممداری باشد و با دردها و مسائل واقعی مردم همدردی کند، مشکلات آنان را شناسایی کرده و برای حل آنها اقدام عملی انجام دهد و این رویکرد، برگرفته از رسالت پیامبر اکرم (ص) و آموزههای قرآنی است و تبلیغ نظری و صرفاً سخنرانیای کافی نیست.
آیتالله کعبی با اشاره به سوره توبه و ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) در تعامل با مردم اظهار کرد: مبلغ باید جامعهشناسی و روانشناسی مخاطب را به خوبی درک کند، همراه مردم باشد، دردهای آنان را شناسایی کرده و با خدمت صادقانه و استفاده از ظرفیت نهادها و مسئولان، به حل مشکلات جامعه بپردازد.
وی افزود: گروههای تبلیغی جهادی میتوانند موجب تحولات اجتماعی و حتی سیاسی گسترده شوند و مسیر جریانسازی ملی را با فعالیتهای مستمر و هدفمند دنبال کنند و تجربه موفق امام موسی صدر در لبنان نمونهای روشن از تبلیغ عملیاتی و هدفمند است.
آیتالله کعبی با تشریح اقدامات امام موسی صدر گفت: ایشان با بهرهگیری از آموزش و پرورش، ایجاد هنرستانهای فنی و برنامههای فرهنگی، شیعیان لبنان را توانمند ساخت و جریان مقاومت و تحول اجتماعی را شکل داد و این مکتب الهامبخش شخصیتهایی مانند شهید سید حسن نصرالله و دیگر رهبران مقاومت شد و نشان داد که تبلیغ عملیاتی و خدمتمحور میتواند اثرات ملی و فراملی داشته باشد.
وی تصریح کرد: تبلیغ موفق باید برای رضایت خداوند و امام زمان (عج) باشد و مبلغ نباید دنبال نام و نشان و دیده شدن باشد و مبلغ باید در برابر بدگوییها و انتقادات مأیوس نشود و مسیر خدمت و جهاد تبیین را با اخلاص ادامه دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش گروههای تبلیغی جهادی در ماه رمضان گفت: این گروهها باید به صورت خودجوش و مردمی عمل کنند، از تشریفات اداری دوری کنند و فعالیتهایشان مبتنی بر روحیه بسیجی و جهاد مستمر باشد و تلفیق ایمان، آرمان و فداکاری، اساس فعالیتهای موفق تبلیغی است.
وی ادامه داد: تفکر بسیجی به معنای حضور فعال مردم و نخبگان در متن جامعه است و این حضور باید با آموزش، شبکهسازی، هدایت صحیح و همراهی مداوم با مخاطب تقویت شود و تبلیغ گروههای جهادی برخلاف تبلیغ سنتی، مستمر، عملیاتی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه است و با ایجاد شبکه اجتماعی فعال، جامعه را از نظر فرهنگی، فکری و تمدنی آماده میکند.
آیتالله کعبی اظهار کرد: فعالیتهای تبلیغی در ماه رمضان باید پنج محور کلیدی داشته باشد، نخست دعای هویتسازی اجتماعی و بصیرتی، دوم آموزش مبانی انسان مجاهد حاضر در میدان، سوم جامعهسازی قرآنی و نظامسازی، چهارم تقویت حضور فعال و مقاوم در برابر سختیها و پنجم تحکیم پیوند امت و امامت.
وی با اشاره به اهمیت توحید اجتماعی و سیاسی افزود: توحید نباید محدود به عبادات فردی باشد، بلکه باید در زندگی اجتماعی، عدالت، مواسات، مبارزه با ظلم، ترویج معروف و نهی از منکر و در تعامل با قدرتهای پوشالی جهانی تجلی یابد و این نگاه باعث میشود تا آموزههای اسلامی به صورت عملی و در زندگی روزمره مردم جاری شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: تبلیغ در ماه رمضان باید زمینهساز ایجاد جامعه مؤمن، فعال، بصیر و آیندهنگر باشد و آموزههای قرآن و عترت اهل بیت (ع) با زبان روز و متناسب با نیاز اقشار مختلف منتقل شود.
وی افزود: تولید محتوای تبلیغی باید با کیفیت و در دسترس مخاطبان قرار گیرد تا اثرگذاری آن در طول سال حفظ شود و به عنوان جهاد فرهنگی در جامعه پیگیری شود.
آیتالله کعبی با تأکید بر ضرورت استمرار همراهی با مخاطبان گفت: گروههای تبلیغی نباید پس از انجام فعالیت مخاطبان خود را رها کنند و باید با استمرار آموزش،شبکهسازی و هدایت، زمینه تقویت هویت دینی، بصیرت اجتماعی و تمدنسازی اسلامی را فراهم کنند.
وی افزود: فعالیتهای جهادی تبلیغی باید الهامبخش مردم و تقویتکننده روحیه ایثار و فداکاری در جامعه باشند و در کنار انتقال مفاهیم دینی، به حل مسائل و مشکلات اجتماعی کمک کنند. تبلیغ گروههای جهادی نه تنها آموزشی بلکه عملیاتی، اثرگذار و تحولآفرین است.
آیتالله کعبی ادامه داد: ماه رمضان فرصتی برای تربیت انسان مومن و مجاهد، ایجاد جامعه مقاوم و فعال و پیوند مستحکم امت و امامت است و این ماه باید به عنوان بستری برای ارتقای بصیرت اجتماعی و فرهنگی و ایجاد جریانهای تمدنی بهرهبرداری شود.
وی ضمن تقدیر از زحمات گروههای تبلیغی گفت: از خداوند میخواهیم دلهای ما و فعالان این عرصه را به نور قرآن و عترت منور کند و توفیق خدمت صادقانه، سربازی مخلصانه و استمرار فعالیتهای تبلیغی برای رضایت امام زمان (عج) را عطا فرماید.
آیتالله کعبی با تأکید بر اهمیت تبیین مکتب اهل بیت و اسلام ناب در جامعه، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ماه رمضان و گروههای تبلیغی جهادی برای جامعهسازی و تمدنسازی اسلامی تأکید کرد.
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