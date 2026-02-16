فرمان جشنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ایجاد باغ مادری و پایه ثابت تولید پاجوش خرمای مجول، اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژه، ایجاد زیرساختی پایدار برای تولید پاجوش باکیفیت این رقم خرماست تا ضمن تأمین نیاز باغداران منطقه، امکان عرضه به بازارهای هدف به‌ویژه کشور عراق نیز فراهم شود.

وی افزود: ایجاد باغ مادری نقش مهمی در توسعه اصولی کشت خرمای مجول دارد و می‌تواند وابستگی باغداران به منابع خارج از منطقه را کاهش داده و زنجیره تولید را تکمیل کند.

استقبال باغداران از خرمای مجول در قصرشیرین

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قصرشیرین با اشاره به روند ترویج این رقم خرما در سال‌های اخیر تصریح کرد: خرمای مجول طی چند سال گذشته در شهرستان قصرشیرین توسعه یافته و به دلیل کیفیت بالا، بازارپسندی مناسب و تقاضای قابل توجه در بازار داخلی و صادراتی، مورد توجه و استقبال جدی باغداران قرار گرفته است.

جشنی ادامه داد: شرایط اقلیمی قصرشیرین برای تولید این رقم خرما بسیار مناسب است و همین موضوع، ظرفیت تبدیل این شهرستان به یکی از مراکز شاخص تولید خرمای مجول را فراهم کرده است.

نقش آموزش‌های فنی و مشارکت سرمایه‌گذاران

وی با تأکید بر نقش آموزش‌های تخصصی در اجرای صحیح طرح گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی، آموزش‌های لازم و تجزیه و تحلیل‌های فنی مورد نیاز را در اختیار مجریان طرح قرار داده‌اند و سرمایه‌گذاران نیز با صرف زمان و هزینه شخصی، اجرای این پروژه را با جدیت دنبال می‌کنند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قصرشیرین افزود: همکاری نزدیک بخش فنی و سرمایه‌گذاران، یکی از نقاط قوت این طرح محسوب می‌شود که می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های کشاورزی منطقه باشد.

سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد تومانی و اشتغال‌زایی طرح

جشنی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه را حدود ۶ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح تاکنون زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر را فراهم کرده و با تکمیل آن، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰ فرصت شغلی غیرمستقیم نیز ایجاد شود.

وی تأکید کرد: توسعه چنین طرح‌هایی علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، نقش مؤثری در تثبیت جمعیت و افزایش درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی دارد.