به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین بروجردی نماینده مردم لارستان و محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای جنوب فارس و جمعی از بهرهبرداران از پروژه نخلستان ۲ هزار هکتاری «مجول» در دشت پلپلک شهرستان بشاگرد بازدید کردند.
در این بازدید محسن یکتاپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، محمدرضا شیخزهی مدیر بخش باغبانی سازمان و جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد نمایندگان مجلس و هیئت همراه را همراهی کردند.
در ابتدای این بازدید مدیر بخش باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گزارشی از مراحل کاشت، اجرای سیستم آبیاری قطرهای، بهرهگیری از فناوریهای نوین کشاورزی و نتایج اولیه تولید ارائه داد.
سپس محسن یکتاپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان به تشریح روند تأمین آب از طریق سدهای زیرزمینی و استفاده از سیستمهای هوشمند آبیاری پرداخت.
در ادامه جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد نیز گفت: اجرای این پروژه در دو سال آینده زمینه ایجاد حدود دو هزار و ۵۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم را در منطقه فراهم خواهد کرد.
در بخش دیگری از این بازدید علاالدین بروجردی نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پروژه نخلستان مجول جلوهای از همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و کشاورزان است که با مدیریت علمی میتواند سهم قابلتوجهی در افزایش تولید داخلی خرما و کاهش وابستگی کشور به واردات ایفا کند.
همچنین محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی این طرح را گامی مؤثر در جهت توسعه کشاورزی پایدار و ایجاد زیرساختهای اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار دانست و بر تداوم حمایت از چنین طرحهایی تأکید کرد.
گفتنی است، با تکمیل مرحله کاشت این پروژه به سرعت وارد فاز برداشت و فرآوری اولیه محصول خواهد شد و با راهاندازی واحدهای بستهبندی و برچسبگذاری زمینه صادرات خرمای مجول بشاگرد به بازارهای خاورمیانه و اروپا فراهم میشود.
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