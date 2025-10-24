به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین بروجردی نماینده مردم لارستان و محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های جنوب فارس و جمعی از بهره‌برداران از پروژه نخلستان ۲ هزار هکتاری «مجول» در دشت پلپلک شهرستان بشاگرد بازدید کردند.

در این بازدید محسن یکتاپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، محمدرضا شیخ‌زهی مدیر بخش باغبانی سازمان و جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد نمایندگان مجلس و هیئت همراه را همراهی کردند.

در ابتدای این بازدید مدیر بخش باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گزارشی از مراحل کاشت، اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین کشاورزی و نتایج اولیه تولید ارائه داد.

سپس محسن یکتاپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان به تشریح روند تأمین آب از طریق سدهای زیرزمینی و استفاده از سیستم‌های هوشمند آبیاری پرداخت.

در ادامه جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد نیز گفت: اجرای این پروژه در دو سال آینده زمینه ایجاد حدود دو هزار و ۵۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم را در منطقه فراهم خواهد کرد.

در بخش دیگری از این بازدید علاالدین بروجردی نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پروژه نخلستان مجول جلوه‌ای از هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و کشاورزان است که با مدیریت علمی می‌تواند سهم قابل‌توجهی در افزایش تولید داخلی خرما و کاهش وابستگی کشور به واردات ایفا کند.

همچنین محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی این طرح را گامی مؤثر در جهت توسعه کشاورزی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار دانست و بر تداوم حمایت از چنین طرح‌هایی تأکید کرد.

گفتنی است، با تکمیل مرحله کاشت این پروژه به سرعت وارد فاز برداشت و فرآوری اولیه محصول خواهد شد و با راه‌اندازی واحدهای بسته‌بندی و برچسب‌گذاری زمینه صادرات خرمای مجول بشاگرد به بازارهای خاورمیانه و اروپا فراهم می‌شود.