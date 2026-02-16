به گزارش خبرنگار مهر، دو رمان «سفر به سرزمین فرشتگان» و «آن رسید لعنتی» اثر داریوش مهرجویی که پیش از این در نشر دیگری منتشر شده بود، در نشر ثالث منتشر شد.
«سفر به سرزمین فرشتگان» رمان این کارگردان و فیلمنامهنویس چهارمین رمانی است که از او منتشر شده بود که پر از تصویر است. داریوش مهرجویی گویی در این رمان صحنههای فیلمی را با قدرت کلامش به تصویر میکشد؛ تصاویری زنده که تا مدتها در ذهن خواننده باقی میمانند و شهرهای مختلف را به گونهای توصیف میکند که خواننده شلوغی و سروصدای جایی مثل برادوی را انگار خود میشنود و تجربه میکند.
رمان «سفر به سرزمین فرشتگان» سه راوی دارد: مرد، زن و قصهگو. آنها روایت رؤیاهای شیرین دو جوان تحصیل کرده و با استعداد را به صورتی دراماتیک به تصویر می کشند، تصویری از رویارویی رؤیاهای رنگارنگ با تیرگی واقعیتهای تلخ، گویی توان انسان برای غرق شدن در رؤیا و تحمل سختی حدی نمیشناسد.
این رمان داستان زندگی یک زوج به نام کسری آریا و همسرش سیما را روایت میکند که با دریافت یک ایمیل متوجه میشوند برنده یک جایزه هشت میلیون دلاری شدهاند. دریافت پول جایزه منوط به حضور آنها در لس آنجلس آمریکا است. به همین خاطر همه زندگی خود را میفروشند و راهی آمریکا میشوند...
چاپ جدید این رمان در ۱۱۷ صفحه با قیمت ۲۶۰ هزار تومان توسط نشر ثالث روانه بازار کتاب شده است.
رمان «آن رسید لعنتی» داستان زندگی یک کارگردان سینما است. قهرمان قصه که فردی به اسم بهزاد جاوید است چند سال قبل سریالی برای تلویزیون ساخته که بسیاری به خاطر این سریال از او تقدیر میکنند و قرار میشود تلویزیون هزینه ساخت سریال را به او بدهد. به همین خاطر تغییراتی در زندگی ایجاد میکند. خانه عوض میکند و… زیر بار قرض میرود. با گذشت زمان بهزاد متوجه میشود که از پول خبری نیست. این داستان، پروسه بیسرانجامی است که بهزاد جاوید میگذراند، دویدنهای او از بخشی به بخش دیگر و از واحدی در صدا و سیما به استودیویی از استودیویی دیگر…
«آن رسید لعنتی» روایتی است درباره سردرگمی و کلاف بازنشدنی مشکلات انسانها در زندگی شهری، نوعی نقد ریشهای است بر بوروکراسی و اضطراب زندگی مدرن. با اینکه شهری که داستان در آن میگذرد تهران است، اما رویدادهای داستان میتواند در هر شهر بزرگ و مدرن دیگری رخ دهد. در لابهلای داستان با انسانهای مختلفی برخورد میکنیم که همه غرق در مشکلات خود هستند. همه میخواهند به هم کمک کنند اما هیچ یک توان حل مشکلات خود را هم ندارند.
چاپ جدید این رمان در ۷۲ صفحه و قیمت ۲۲۰ هزار تومان منتشر شده است.
