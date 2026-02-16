۷۸۶ کیلوگرم تریاک در عسلویه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مبارزه با مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ و اجرای ماموریت های ذاتی سازمانی، ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهید مصطفی خمینی(ره) و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان عسلویه، در حین کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه کامیون تریلر گازی مشکوک و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: مامورین با بازرسی دقیق تانکر گاز تریلر موفق به کشف ۷۷ بسته مواد مخدر از نوع تریاک، به وزن ۷۸۶ کیلو که به طرز ماهرانه‌ای داخل تانکر جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اعلام اینکه ماموران انتظامی تا پای جان با سوداگران مرگ مبارزه خواهند کرد ادامه داد: در این ماموریت یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی در اختیار مراجع قضایی شد.