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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

اسدی: میزان بارندگی‌های مرکزی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است

اسدی: میزان بارندگی‌های مرکزی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است

ساوه –مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با هشدار نسبت به تشدید خشکسالی در استان گفت: میزان بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تشدید خشکسالی در ساوه اظهار کرد: استان مرکزی وارد ششمین سال پیاپی خشکسالی شده و این روند فشار سنگینی بر منابع آبی وارد کرده است.

وی افزود: میزان بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: در ساوه تاکنون تنها ۴۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش محسوسی داشته و این موضوع وضعیت منابع آبی را نگران‌کننده کرده است.

اسدی، درباره شرایط سد سد الغدیر ساوه نیز گفت: ظرفیت مخزن این سد ۲۷۷ میلیون مترمکعب است اما حجم آب موجود به ۱۷.۸ میلیون مترمکعب کاهش یافته و حتی در مقطعی به کمتر از ۱۶ میلیون مترمکعب رسید که عملاً غیرقابل برداشت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب تصریح کرد: از جمله طرح‌های مهم در دست اجرا، انتقال آب از سدهای سد کمال صالح و سد کوچری است که در این مسیر پنج انشعاب برای استان مرکزی از جمله ساوه تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با تأکید بر مدیریت مصرف آب گفت: ۹۱ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است، در حالی که سهم شرب ۵.۵ درصد و صنعت ۳.۵ درصد است. اگر تنها ۱۰ درصد در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود، مشکل آب شرب استان به طور کامل برطرف خواهد شد.

اسدی، درباره بارورسازی ابرها نیز گفت: این فناوری بیش از ۶۰ سال است که در جهان اجرا می‌شود و در استان مرکزی نیز با رعایت شرایط جوی مناسب عملیات انجام شده است، هرچند تعیین دقیق میزان تأثیر آن ممکن نیست، اما شواهد میدانی نشان‌دهنده نتایج مثبت این اقدام است.

کد مطلب 6750998

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