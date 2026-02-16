به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تشدید خشکسالی در ساوه اظهار کرد: استان مرکزی وارد ششمین سال پیاپی خشکسالی شده و این روند فشار سنگینی بر منابع آبی وارد کرده است.

وی افزود: میزان بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: در ساوه تاکنون تنها ۴۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش محسوسی داشته و این موضوع وضعیت منابع آبی را نگران‌کننده کرده است.

اسدی، درباره شرایط سد سد الغدیر ساوه نیز گفت: ظرفیت مخزن این سد ۲۷۷ میلیون مترمکعب است اما حجم آب موجود به ۱۷.۸ میلیون مترمکعب کاهش یافته و حتی در مقطعی به کمتر از ۱۶ میلیون مترمکعب رسید که عملاً غیرقابل برداشت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب تصریح کرد: از جمله طرح‌های مهم در دست اجرا، انتقال آب از سدهای سد کمال صالح و سد کوچری است که در این مسیر پنج انشعاب برای استان مرکزی از جمله ساوه تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با تأکید بر مدیریت مصرف آب گفت: ۹۱ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است، در حالی که سهم شرب ۵.۵ درصد و صنعت ۳.۵ درصد است. اگر تنها ۱۰ درصد در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود، مشکل آب شرب استان به طور کامل برطرف خواهد شد.

اسدی، درباره بارورسازی ابرها نیز گفت: این فناوری بیش از ۶۰ سال است که در جهان اجرا می‌شود و در استان مرکزی نیز با رعایت شرایط جوی مناسب عملیات انجام شده است، هرچند تعیین دقیق میزان تأثیر آن ممکن نیست، اما شواهد میدانی نشان‌دهنده نتایج مثبت این اقدام است.