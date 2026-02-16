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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

حجت الاسلام عادل: جنگ هویتی امروز ذهن و ادراک جوانان را هدف گرفته است

حجت الاسلام عادل: جنگ هویتی امروز ذهن و ادراک جوانان را هدف گرفته است

قم- معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف گفت: تهدیدات هویتی و گفتمانی جامعه بیش از گذشته متوجه ذهن نسل نوجوان و جوان شده و مربیان سبک زندگی نقش راهبردی در مقابله با این تهدیدات دارند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا عادل بعدازظهر دوشنبه در دوره توانمندسازی مربیان سبک زندگی اسلامی که با حضور ۱۵۰ نفر از اساتید و فعالان فرهنگی سراسر کشور در قم برگزار شد، اظهار کرد: مربیان سبک زندگی، معلمان مهارت زیستن بر مدار ایمان و عقلانیت هستند و نقش آنان در شرایط پیچیده فرهنگی امروز، نقشی راهبردی و تمدنی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تحولات شتابان اجتماعی و گسترش جنگ شناختی علیه نسل نوجوان و جوان گفت: اگر در گذشته تهدیدها عمدتاً سخت‌افزاری بود، امروز ذهن و ادراک جوانان هدف اصلی قرار گرفته و این امر، وظایف مربیان را پیچیده‌تر و حساس‌تر کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه مربی باید در چنین فضایی علاوه بر دانش محتوایی، از قدرت تحلیل، مهارت ارتباطی و شناخت دقیق اقتضائات نسل جدید برخوردار باشد، افزود: سبک زندگی اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی نیست، بلکه منظومه‌ای فکری منسجم است که از قرآن کریم، سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام و کتب دینی الهام گرفته شده و می‌تواند الگوی عملی برای سامان‌دهی زندگی فردی و اجتماعی باشد.

حجت‌الاسلام عادل با تأکید بر ضرورت شبکه‌سازی میان مربیان اظهار داشت: ایجاد ادبیات مشترک، تبادل تجربه‌های میدانی و طراحی برنامه‌های منسجم، از الزامات موفقیت در این عرصه است و برگزاری دوره‌های آموزشی باید به شکل مستمر و هدفمند دنبال شود.

وی افزود: آینده فرهنگی کشور در گرو تربیت مربیانی است که هم اهل تعهد باشند و هم مجهز به دانش روز، زیرا تحول اجتماعی از کلاس‌های کوچک اما اثرگذار آغاز شده و به جریان‌سازی فرهنگی در مقیاس ملی منتهی می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به اهمیت میدان مقابله هویتی، گفت: مسئله سبک زندگی صرفاً یک موضوع آموزشی نیست، بلکه میدان اصلی تقابل گفتمانی و هویتی است و مربیان امروز، خط مقدم این میدان به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام عادل در پایان تأکید کرد: توانمندسازی مربیان سبک زندگی اسلامی، کلید موفقیت در تربیت نسل آینده و حفظ هویت دینی و فرهنگی کشور است و باید با رویکردی علمی و برنامه‌محور ادامه یابد.

کد مطلب 6751000

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