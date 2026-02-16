حجت الاسلام عادل: جنگ هویتی امروز ذهن و ادراک جوانان را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا عادل بعدازظهر دوشنبه در دوره توانمندسازی مربیان سبک زندگی اسلامی که با حضور ۱۵۰ نفر از اساتید و فعالان فرهنگی سراسر کشور در قم برگزار شد، اظهار کرد: مربیان سبک زندگی، معلمان مهارت زیستن بر مدار ایمان و عقلانیت هستند و نقش آنان در شرایط پیچیده فرهنگی امروز، نقشی راهبردی و تمدنی به شمار میرود.
وی با اشاره به تحولات شتابان اجتماعی و گسترش جنگ شناختی علیه نسل نوجوان و جوان گفت: اگر در گذشته تهدیدها عمدتاً سختافزاری بود، امروز ذهن و ادراک جوانان هدف اصلی قرار گرفته و این امر، وظایف مربیان را پیچیدهتر و حساستر کرده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه مربی باید در چنین فضایی علاوه بر دانش محتوایی، از قدرت تحلیل، مهارت ارتباطی و شناخت دقیق اقتضائات نسل جدید برخوردار باشد، افزود: سبک زندگی اسلامی صرفاً مجموعهای از توصیههای اخلاقی نیست، بلکه منظومهای فکری منسجم است که از قرآن کریم، سیره اهلبیت علیهمالسلام و کتب دینی الهام گرفته شده و میتواند الگوی عملی برای ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی باشد.
حجتالاسلام عادل با تأکید بر ضرورت شبکهسازی میان مربیان اظهار داشت: ایجاد ادبیات مشترک، تبادل تجربههای میدانی و طراحی برنامههای منسجم، از الزامات موفقیت در این عرصه است و برگزاری دورههای آموزشی باید به شکل مستمر و هدفمند دنبال شود.
وی افزود: آینده فرهنگی کشور در گرو تربیت مربیانی است که هم اهل تعهد باشند و هم مجهز به دانش روز، زیرا تحول اجتماعی از کلاسهای کوچک اما اثرگذار آغاز شده و به جریانسازی فرهنگی در مقیاس ملی منتهی میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به اهمیت میدان مقابله هویتی، گفت: مسئله سبک زندگی صرفاً یک موضوع آموزشی نیست، بلکه میدان اصلی تقابل گفتمانی و هویتی است و مربیان امروز، خط مقدم این میدان به شمار میروند.
حجتالاسلام عادل در پایان تأکید کرد: توانمندسازی مربیان سبک زندگی اسلامی، کلید موفقیت در تربیت نسل آینده و حفظ هویت دینی و فرهنگی کشور است و باید با رویکردی علمی و برنامهمحور ادامه یابد.
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