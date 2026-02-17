رشد زیرپوستی قیمت دلار رسمی در کانال ۱۳۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حواله‌ای در مرکز مبادله ایران با افزایش ۳۷۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳۶ هزار و ۷۳۱ تومان رسیده است.

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت حواله دلار را در یک ماه گذشته بر حسب ریال نشان می‌دهد.

نرخ فروش حواله یورو با افزایش ۵۰۰ تومانی به ۱۶۲ هزار و ۵۵ تومان رسید و نرخ فروش حواله درهم امارات با افزایش ۱۳۰ تومانی، ۳۷ هزار و ۲۳۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

هم اکنون در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازار رسمی معاملات ارز در کشور، نرخ‌ها بر اساس معاملات پرحجم و توافقی بازرگانان در بستر این مرکز کشف می‌شود. پس از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و ادغام تالارهای اول و دوم از ۱۵ دی‌ماه، بازار یکپارچه ارزی شکل گرفته و نرخ‌ها ناشی از مکانیزم عرضه و تقاضاست.

جدول زیر نرخ خرید و فروش حواله انواع ارزها را بر حسب ریال نشان می‌دهد.