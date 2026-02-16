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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

ثبت نام ۲۳۵۶ داوطلب برای شوراهای روستایی و عشایری آذربایجان شرقی

ثبت نام ۲۳۵۶ داوطلب برای شوراهای روستایی و عشایری آذربایجان شرقی

تبریز- تا پایان روز چهارم ثبت نام، ۲۳۵۶ نفر برای داوطلبی شوراهای روستایی و عشایری آذربایجان شرقی نام نویسی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات استان با اعلام این خبر گفت: همه ثبت نام کنندگان مرد هستند و ۱۱۴۱ نفر از آنها شغل آزاد دارند و بیشترین بازه سنی آنها بین ۴۰ تا ۴۵ سال است.

مرتضی محمدزاده ادامه داد: ۷۰ نفر از ثبت نام کنندگان کمتر از ۳۰ سال سن دارند و ۲۱ نفر هم بالای ۷۵ سال هستند.

وی درباره میزان تحصیلات داوطلبان شوراهای اسلامی روستا و عشایر استان هم گفت: ۱۶۷۷ نفرشان زیر دیپلم ۳۹۶ نفر دارای مدرک دیپلم هستند ۴۷ نفر کاردانی ۱۸۵ نفر کارشناسی و ۴۲ نفر کارشناسی ارشد هستند و ۹ نفر هم تحصیلات حوزوی دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان اظهار کرد: امکان ثبت نام حضوری داوطلبان شوراهای اسلامی روستا و عشایر در بخشداری ها هم فر اهم شده است.

در دوره هفتم انتخابات شوراهای روستاها رقابت برای کسب ۶۵۴۵ کرسی در ۲۰۶۷ روستای آذربایجان شرقی خواهد بود.

در صورت تمدید نشدن مهلت ثبت‌نام آخرین فرصت نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و تیره‌های عشایری تا ۳۰ بهمن‌ماه است.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6751117

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