«گاهی» به بوتیک هنر ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «گاهی» نوشته آرش عباسی با کارگردانی رضا حیدری اجراهای خود را در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران آغاز کرد.
حیدری نمایش «گاهی» را در راستای ارائه نگاهی عمیق به تجربههای انسانی، لحظات گذرا و روابط بین انسانها روی صحنه برده است.
وی این نمایش را فرصتی برای بیان زاویه دید خود نسبت به زندگی و پیچیدگیهای آن میداند که فضایی برای گفتوگو و تأمل با مخاطب ایجاد خواهد کرد.
حیدری پیش از این نمایش «اگر از نو شروع کنیم» را کارگردانی کرده است.
همچنین بازی در نمایشهای «تمشک وحشی»، «یازده:یازده»، «متن مشترک»، «سیئر» و «سرآشپز پیشنهاد میکند» بخشی دیگر از تجربه هنری حیدری به شمار میآید.
در خلاصه داستان نمایش «گاهی» آمده است: «همه ما برای چیزی تلاش کردیم که بعدا فهمیدیم اصلا برای ما ساخته نشده بود.»
این نمایش با بازی رضا حیدری، ندا قهرمان، محمدرضا حاجنوروزی، هلن سرگزی، فاطمه ولندیاری و علی طاهری هرشب ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۵۵ دقیقه تا یازدهم اسفند در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران روی صحنه میرود.
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