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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

«گاهی» به بوتیک هنر ایران رسید

«گاهی» به بوتیک هنر ایران رسید

نمایش «گاهی» به کارگردانی رضا حیدری در بوتیک هنر ایران روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «گاهی» نوشته آرش عباسی با کارگردانی رضا حیدری اجراهای خود را در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران آغاز کرد.

حیدری نمایش «گاهی» را در راستای ارائه نگاهی عمیق‌ به تجربه‌های انسانی، لحظات گذرا و روابط بین انسان‌ها روی صحنه برده است.

وی این نمایش را فرصتی برای بیان زاویه دید خود نسبت به زندگی و پیچیدگی‌های آن می‌داند که فضایی برای گفت‌وگو و تأمل با مخاطب ایجاد خواهد کرد.

حیدری پیش از این نمایش «اگر از نو شروع کنیم» را کارگردانی کرده است.

همچنین بازی در نمایش‌های «تمشک وحشی»، «یازده:یازده»، «متن مشترک»، «سیئر» و «سرآشپز پیشنهاد می‌کند» بخشی دیگر از تجربه هنری حیدری به شمار می‌آید.

در خلاصه داستان نمایش «گاهی» آمده است: «همه‌ ما برای چیزی تلاش کردیم که بعدا فهمیدیم اصلا برای ما ساخته نشده بود.»

این نمایش با بازی رضا حیدری، ندا قهرمان، محمدرضا حاج‌‎نوروزی، هلن سرگزی، فاطمه ولندیاری و علی طاهری هرشب ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۵۵ دقیقه تا یازدهم اسفند در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 6751667
فریبرز دارایی

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