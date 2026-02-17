پایان خاموشی بزرگراه آزادگان با تأمین ۳۲۳ پایه روشنایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: یکی از عوامل بروز تصادفات منجر به ایراد صدمه بدنی و خسارت مالی، خاموشی معابر درونشهری و بزرگراهها است. در سنوات گذشته بخشی از بزرگراه آزادگان در محدوده پل فتح تا ورودی بزرگراه خلیج فارس به دلیل اختلافات حقوقی و اجرایی میان شهرداری و شرکت توزیع برق استان تهران دچار خاموشی بود.
وی افزود: منشأ این اختلافات برداشتهای متفاوت شهرداری و شرکت توزیع برق استان از تبصره (۲) ماده (۲) قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها است که مقرر میدارد چنانچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذیصلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاههای اجرایی انجام پذیرد. شهرداریها و دهیاریها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستانها معاف هستند.
معاون قضایی رئیس کل با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پس از بررسی و استعلام از مراجع گوناگون از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این نتیجه رسید که شهرداریها از پرداخت هزینه روشنایی (بهای برق مصرفی) معابر، میادین و بوستانها معاف هستند، بیان کرد: این معافیت قابل تسری به تأمین تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز روشنایی نیست. به این ترتیب تأمین نیروی برق جهت روشنایی معابر بر عهده شرکتهای توزیع نیروی برق بوده و تهیه و تدارک تأسیسات از جمله پایههای برق، کابل، ترانس و سایر ملزومات بر عهده شهرداریها و دهیاریها است.
نیکوکار در پایان با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: محدوده مذکور در بزرگراه آزادگان توسط سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با نصب ۳۲۳ اصله پایه بتنی، ۱۵ هزار متر کابل و ۳۰۴ دستگاه چراغ، دارای روشنایی شد.
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