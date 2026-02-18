سپاهان - الاهلی؛ فرصت رهایی از فشار یا آغاز موج انتقادات؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه الثمامه شهر دوحه و با قضاوت ریو تانیموتو از ژاپنرو در روی هم قرار می گیرند. دیدار رفت دو تیم در حالی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید که سپاهان تا لحاظات پایانی پیروز بازی بود اما موفق نشد از برتری خود استفاده کند.

تیم فوتبال سپاهان در شرایطی خود را برای دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ برابر الاهلی قطر آماده می‌کند که شاگردان محرم نویدکیا فصلی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ تیمی که از بحران به ثبات رسید و دوباره وارد چالش شد.

سپاهان لیگ را با مشکلات دفاعی آغاز کرد؛ ۶ بازی ابتدایی بدون حتی یک کلین‌شیت، زنگ خطر را برای کادر فنی به صدا درآورد. اما از هفته هفتم، ساختار دفاعی طلایی‌پوشان متحول شد و در بازه‌ای ۱۳ مسابقه‌ای، ۱۱ بار دروازه این تیم بسته ماند؛ آماری که نشان می‌داد سپاهان به تعادل رسیده است.

با این حال، شکست ۳ بر یک مقابل خیبر در جام حذفی و حذف از این رقابت‌ها، آغاز یک افت دوباره بود. در ۶ بازی اخیر لیگ برتر، سپاهان تنها ۲ کلین‌شیت ثبت کرد و مقابل استقلال، پرسپولیس و تراکتور شکست خورد. تساوی برابر گل‌گهر و ملوان نیز نشان داد تیم نویدکیا از ثبات فاصله گرفته است.

سپاهان تیمی مالکانه است و علاقه سرمربی این تیم به بالا بازی کردن، گاهی هزینه‌ساز شده است. ساختار دفاعی این تیم در زمان از دست رفتن توپ، برابر ضدحملات آسیب‌پذیر نشان می‌دهد؛ همان مشکلی که در بازی رفت برابر الاهلی هم دیده شد. سپاهان در شرایطی دو گل دریافت کرد که حریف موقعیت‌سازی گسترده‌ای نداشت، اما از اشتباهات فردی و ناهماهنگی‌های ساختاری بهترین استفاده را برد. برطرف کردن این ضعف، مهم‌ترین مأموریت نویدکیا و دستیارانش برای بازی برگشت خواهد بود.

به نظر می‌رسد در بازی برگشت نیز ترکیب میانی سپاهان با حضور عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند و ریکاردو آلوز شکل بگیرد. مشکل اصلی اما نبود جانشین تأثیرگذار است. اخراج امید نورافکن در دیدار رفت، حالا دست کادر فنی را برای تغییرات بسته‌تر کرده است.

نویدکیا احتمالاً باید از گزینه‌هایی چون محمدرضا بردبار یا محمدمهدی لطفی استفاده کند؛ انتخاب‌هایی که هرکدام ریسک‌های خاص خود را دارند. به‌ویژه بازه زمانی دقیقه ۵۰ تا ۷۰ می‌تواند نقطه تعیین‌کننده مسابقه باشد؛ جایی که تصمیمات سرمربی نقش پررنگی خواهد داشت.

از ابتدای فصل، یکی از اصلی‌ترین مشکلات سپاهان در خط حمله بوده است. این تیم در بسیاری از مسابقات موقعیت‌های متعددی خلق می‌کند، اما بهره‌وری لازم را ندارد. مصدومیت آریا شفیع‌دوست و محمد عسکری نیز فشار مضاعفی بر خط تهاجمی وارد کرده است.

البته جذب محمدمهدی محبی، بازگشت مهدی لیموچی از مصدومیت و نمایش‌های نسبتاً امیدوارکننده کاوه رضایی، کورسوی امیدی ایجاد کرده است. با این حال، هنوز هیچ‌یک از مهاجمان سپاهان نتوانسته‌اند انتظارات را به‌طور کامل برآورده کنند.

سپاهان حالا در شرایطی برابر الاهلی قرار می‌گیرد که نتیجه این مسابقه می‌تواند مسیر ادامه فصل را مشخص کند. صعود به مرحله بعدی، می‌تواند تیم را از فشار خارج کند؛ اما در صورت حذف، موج انتقادات افزایش خواهد یافت.

طلایی‌پوشان اصفهانی برای عبور از این چالش، باید هم در فاز دفاعی هوشیارتر باشند و هم در استفاده از موقعیت‌ها بی‌رحم‌تر؛ آزمونی که نشان خواهد داد تیم محرم نویدکیا تا چه اندازه آماده بازگشت به روزهای اوج است.