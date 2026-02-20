تراکتور همچنان محروم از میزبانی در ایران + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور به عنوان تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا موفق شد جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها را کسب کند. شاگردان محمد ربیعی در این مرحله باید طی دو دیدار رفت و برگشت به مصاف شباب الاهلی امارات بروند. یکی از جذاب‌ترین نکات این مسابقه، رویارویی بازیکنان ایرانی شباب الاهلی شامل سعید عزت‌اللهی، سردار آزمون و مرصاد سیفی با تراکتور خواهد بود.

بر اساس اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، دیدار رفت این دو تیم به میزبانی شباب الاهلی امارات و در تاریخ دوشنبه، ۱۲ اسفند، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه راشد شهر دبی برگزار می‌شود.

دیدار برگشت نیز قرار است در کشور ثالث و به میزبانی تراکتور برگزار شود؛ این دیدار روز دوشنبه، ۱۹ اسفند برگزار خواهد شد، چرا که AFC هنوز تصمیمی برای بازگشت میزبانی‌ها به تیم‌های ایرانی نگرفته و تراکتور ناچار است در کشور ثالث از حریف خود میزبانی کند.