تعطیلی یک روزه تمرینات استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه‌شنبه ۲۸ بهمن در ورزشگاه میزبان، برابر تیم الحسین اردن به میدان رفت و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.

کاروان استقلال صبح چهارشنبه ۲۹ بهمن به ایران بازگشت و با تصمیم کادر فنی، تمرین امروز آبی‌پوشان تعطیل شد تا بازیکنان استراحت کافی داشته باشند. بر این اساس، تمرینات تیم از روز پنج‌شنبه آغاز خواهد شد و بازیکنان خود را برای دیدار حساس روز یکشنبه ۳ اسفند برابر تیم خیبر خرم‌آباد در هفته بیست و دوم لیگ برتر آماده خواهند کرد.

این برنامه‌ریزی کادر فنی با هدف بازگرداندن تمرکز و آمادگی کامل استقلالی‌ها برای مسابقه آینده انجام شده است.