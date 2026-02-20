خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن که از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته است و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
اجرای دور دوم نمایشنامهای از تنسی ویلیامز در مجموعه تئاتر لبخند
نمایش «رویای آمریکایی» نوشته تنسی ویلیامز و ترجمه حمید سمندریان و با دراماتورژی و کارگردانی علی حضرتی، که در دور نخست در عمارت نوفل لوشاتو اجرا شد، دور دوم اجراهای خود را در تماشاخانه لبخند از سر میگیرد. این نمایش در دور نخست از هفدهم دی ۱۴۰۴، نخستین اجرای خود را در عمارت نوفللوشاتو، روی صحنه برد و پس از آن با قطعی اینترنت و تعطیلی سالنهای تئاتری مواجه شد.
داستان نمایش به رویاهای از دست رفته و زندگی تباه شده اعضای خانواده میپردازد؛ رویاهایی که مادر خانواده برای فرزندان محدود کرده و اکنون فرزندان آنها را بروز میدهند.
اجرای نمایشی از زندگی سی اس لوییس در وستاند
نمایش «سرزمینهای سایه» نوشته ویلیام نیکلسون و به کارگردانی ریچل کاوانا در وستاند لندن روی صحنه رفته است. این نمایش به زندگی سی اس لوییس نویسنده ایرلندی میپردازد و رنجها و دگرگونیهای فکری او را میکاود. در این اثر همچنانکه خود لوییس نیز در زندگیاش با آن درگیر بوده است، ماهیت رنج بررسی میشود.
لوییس که البته در جامعه مرفه و نخبگانی انگلیس میزیست، در جوانی معشوقش را در اثر سرطان از دست میدهد. این اتفاق باعث میشود تا باور ساده او مبنی بر اینکه «رنج بلندگوی خدا برای بیداری ناشنوایان است» ناگاه با سرکشی تجربهاش مواجه شود. تجربهای که در آن شادی بزرگش به ناگاه از او ربوده شد.
اجرای «آرکادیا» به نویسندگی تام استوپارد در الدویک لندن
نمایش «آرکادیا» نوشته تام استوپارد نویسنده انگلیسی که به تازگی درگذشته است به کارگردانی کری کرکنل در الدویک لندن روی صحنه میرود. این نمایش به هرج و مرج و آشوب و نظم هستی میپردازد و داستانش در ۲ بازه زمانی، یکی در ابتدای قرن ۱۹ و دیگری در زمان حال روایت میشود.
در این نمایش در اوایل قرن ۱۹ دختری ۱۳ ساله به نام توماسینا در روستایی نظریه آشوب جهانی را که در آن دیدگاه نیوتنی زیر سوال میرود کشف میکند و در زمان حال ۲ دانشمند میکوشند تا کشف کنند که دقیقا چه اتفاقی برای توماسینا رخ داده است.
اجرای نمایشنامهای از مارتین مکدونا در سالن سیمرغ
نمایش «ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه» نوشته مارتین مکدونا نویسنده برجسته تئاتر معاصر، به کارگردانی ساناز محمدی از دهه اول اسفند در سالن سیمرغ روی صحنه میرود. این نمایش درامی اجتماعی با زیرلایههای سوررئالیستی است که مخاطب را به دنیای پیچیده و رازآلود نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیات کودک میبرد.
در این نمایش، داستان زندگی هانس کریستین اندرسون نویسنده معروف دانمارکی داستانهای کودکان، روایت میشود. اندرسون در خانهای واقع در کپنهاگ مشغول نوشتن داستانهایش است، اما در دل این خانه، رازی تاریک نهفته است. در اتاق زیرشیروانی خانه جایی که اندرسون به آنجا پناه میبرد، موجودی مرموز و پر از رازهای پنهان حضور دارد که الهامبخش آثار اوست.
نمایش تازهای در تماشاخانه مهرگان
نمایش «روایت معلق بعد بازگشت» به نویسندگی احسان جواهری با کارگردانی محمد علیدادی به زودی در تماشاخانه مهرگان روی صحنه میرود. این نمایش درامی اجتماعی است که در خلاصه داستان آن آمده است: «یه یادگاری یه خاطره یه گذشته یه چیزی شبیه به اینکه بخوای روایت معلق بعد از بازگشت یا روایتی معلق از رفتن یا نبودن بهت این خبر رو بده.»
اجرای نمایشنامهای از اوژن یونسکو در تماشاخانه مشایخی
نمایش «صندلیها» نوشته اوژن یونسکو نویسنده رومانیایی به کارگردانی علی نجیمی در تماشاخانه مشایخی اجرا میشود.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «پیرمرد حکاس یک سخنران حرفهای استخدام کرده که پیام خود را به جهانیان (البته آنچه از آن باقی مانده) مخابره کند. همدست او، سمیرامیس کمک میکند برنامه سخنرانی را بفروشند.»
اجرای نمایشنامهای از نیل سایمون در تماشاخانه طهران
نمایش «مهمانی» شام نوشته نیل سایمون نویسنده آمریکایی به کارگردانی امیرمسعود رجبی در سالن مدهآ تماشاخانه طهران روی صحنه میرود.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «نمایشنامه «میهمانی شام» با عنوان اصلی The Dinner Party نوشته نیل سایمون داستان شش نفر را روایت میکند که در یک اتاق خصوصیِ رستورانی شیک در پاریس دور هم جمع میشوند، بیآنکه بدانند چرا دعوت شدهاند یا چه کسانی دیگر قرار است حضور داشته باشند.»
تماشای «خونه قمر خانم» در مجموعه تئاتر محراب
نمایش «خونه قمر خانم» به نویسندگی شهناز روستایی، کارگردانی علی طربی و تهیهکنندگی اسماعیل اطاعتی از تاریخ ۲۹ بهمن در سالن والی مجموعه تئاتر محراب به اجرا رفته است. در خلاصه داستان نمایش «خونه قمر خانم» آمده است که زیور زنی بیوه است که در یک خانه شلوغ زندگی می کند و دچار مشکلاتی می شود.
این نمایش در دستهی نمایشهای طنز اجتماعی و زنمحور قرار میگیرد و با نگاهی ظریف، جایگاه زن، خانواده، و تغییرات فرهنگی اجتماعی را بررسی میکند.
اقتباسی از شاهنامه در تماشاخانه ایرانشهر
نمایش «میخواستم اسبت باشم» به نویسندگی و کارگردانی معین رستمی از یکشنبه سوم اسفند ساعت ۱۹ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجراهای خود را آغاز میکند.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «سیاوش ایران، کجایی؟ از خونت لاله دمیده!»
«گاهی» در بوتیک هنر ایران
نمایش «گاهی» نوشته آرش عباسی با کارگردانی رضا حیدری اجراهای خود را در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران آغاز کرد. حیدری نمایش «گاهی» را در راستای ارائه نگاهی عمیق به تجربههای انسانی، لحظات گذرا و روابط بین انسانها روی صحنه برده است.
در خلاصه داستان نمایش «گاهی» آمده است: «همه ما برای چیزی تلاش کردیم که بعدا فهمیدیم اصلا برای ما ساخته نشده بود.»
تجلیل از کوروش زارعی
روز سه شنبه مراسم تجلیل از کوروش زارعی و معارفه مدیر جدید مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم که با حضور مهدی شفیعی، حسین پارسایی، فاضل نظری و ایوب آقاخانی برگزار شد افراد مختلف در سخنانی اقدامات زارعی را در دوره ریاستش بر این مرکز گرامی داشتند.
ایوب آقاخانی در بخشی از صحبتهایش درباره کوروش زارعی گفت: من با افتخار دوست سالیان کوروش هستم و حرف زدن درباره او درباره یک تئاتری، یک مدیر فرهنگی یا یک مسئول اجرایی نیست بلکه حرف زدن درباره یک پدیده است؛ پدیدهای به نام هنر متعهد و تعهد در هنر. چگونه میتوان تجسم کاملی بود از این هنر پیچیده؟ کوروش زارعی شریف و ثابتقدم و متعهد است. امیدوارم تعهد در هنر روزی آنقدر مصداق داشته باشد که به سرعت به کوروش زارعی فکر نکنم و لبخند لایزال او را به یاد نیاورم.
