میزبانی رادیو لرستان از خانواده شهید قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، رادیو لرستان در آغاز ماه مبارک رمضان برنامه «دِ ایواره تا آساره» را با حضور همسر و فرزند شهید سرافراز لرستانی، سجاد محمدی‌پور، برگزار کرد و آیاتی از قرآن مجید توسط یادگار این شهید گرامی تلاوت شد.

در این برنامه، یادگار این شهید، کمیل محمدی‌پور که با هدایت مادر بزرگوارشان در مسیر قرآن قرار گرفته به‌عنوان قاری قرآن، آیاتی روح‌بخش از قرآن مجید را تلاوت کردند و برنامه را مزین ساختند.

عوامل تولید برنامه شامل سوسن درجزینی به‌عنوان تهیه‌کننده، نسرین نعمتی نویسنده، زهرا احمدی گزارشگر و کامیار جان‌احمدی صدابردار بودند.

اجرای برنامه نیز برعهده سهیلا سلاح‌ورزی و سامان اعتباری بود که با تلاش جمعی خود برنامه را به شکل حرفه‌ای و جذاب برای شنوندگان ارائه کردند.

این برنامه در چارچوب معرفی خانواده‌های قرآنی لرستان و ترویج فرهنگ قرآنی در استان برگزار شد و آغازگر ویژه‌برنامه‌های رادیو لرستان در ماه رمضان بود.