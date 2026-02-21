به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور صبح امروز (۲ اسفند ماه) طی نشست خبری ضمن تشریح آخرین اخبار انتخابات شورای اسلامی روستا، اظهار کرد: فرآیندهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در جریان است و در حوزه شورای شهر قبلا به تفصیل توضیح دادیم. هیئتهای نظارت شهرستانی نظرات خود را اعلام کردند و در حال تدوین این فرآیند هستیم و همین فرآیند در حوزه شورای شهر جاری است.
وی افزود: همچنین در حوزه انتخابات میان دورهای مجلس، امروز آخرین روز ثبت نام نهایی در پنج حوزه انتخابیه است و امور به صورت منظم در حال انجام است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه، بیان کرد: شرایط داخلی سخت و به نوعی نامناسب است و با توجه به وقایعی که اتفاق افتاده است، با همه آسیب دیدگان شهدا و جانباختگان همدردی داریم، علی رغم این امور فرآیندهای انتخابات به نحو خوبی پیش رفت.
زینیوند با اشاره به اینکه چند انتخابات همزمان برگزار خواهد شد، گفت: همه فرآیندهای این چند انتخابات به صورت منظم در حال انجام است. همه ثبت نامهای انتخابات شوراهای شهر به صورت تمام الکترونیک انجام شد. استانها فرآیندها را به خوبی پیش میبرند، حتی این فرآیندها در دور افتادهترین روستاها به خوبی پیش میرود.
وی همچنین در رابطه با انتخابات شوراهای اسلامی روستاها، عنوان کرد: ۲۷۹ هزار و ۶۳ نفر ثبت نام کردند و در حوزه مشارکت بانوان در ثبت نام برای تصاحب کرسیهای انتخابات، با سه درصد رشد از ۷ درصد به ۱۰ درصد رسیدیم.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: استان سیستان و بلوچستان بالاترین رشد ثبت نام را در انتخابات شوراهای اسلامی روستا داشت، همچنین استان کرمانشاه پس از آن با ۲۰ درصد رشد بالایی را ثبت کرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: در این دوره پرونده کاغذی نداریم و همه پرونده و اسناد به صورت الکترونیکی به هیئتهای نظارت منتقل میشوند و به صورت پیامکی نتایج به اطلاع نامزدها میرسد و این فرایند ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتایج صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و اعلام رد صلاحیت برخی از چهرههای شاخص، اظهار کرد: هیئتهای اجرایی حدود ۹۲ درصد از داوطلبان ثبت نام شده را تایید کردند، هیئت نظارت شهرستانها باید از روز گذشته نتایج صلاحیتها را به فرمانداریها ابلاغ میکرد و از آنجایی که برخی از هیئتهای نظارت نتایج را به صورت کامل به فرمانداریها اعلام نکردند، نمیتوانند درصد تاییدشدگان را اعلام کنند.
زینیوند در همین رابطه افزود: به محض آنکه نتایج به سامانه جامع انتخابات واصل میشود، در لحظه پیامک نتیجه به نامزد مورد نظر ارسال میشود، افرادی که تایید صلاحیت نشده باشند در اولین مرحله و پس از دریافت پیامک به مدت ۴ روز فرصت دارند اعتراض خود را خطاب به هیئت نظارت استان در سامانه جامعه انتخابات در فرمانداریها و بخشداریهای سراسر کشور ثبت کنند.
وی گفت: هیئت نظارت استانها بر اساس تدابیری که از پیش اندیشیده شده بود و پیشتر اطلاع رسانی کردیم، اعلام نظر میکند. هیئتهای نظارت استانها نیز پایان کار نیست و اگر کسانی در این مرحله اعتراضی داشته باشند و اگر در این مرحله رد صلاحیت شده باشند، میتوانند به هیئت مرکزی نظارت مراجعه کنند و ساز و کار آن به صورت الکترونیکی است.
