وظیفه ما بهبود معیشت مردم است؛ مهار تورم نباید در حد وعده باقی بماند

سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در جمع مردم تبریز مبنی بر اینکه «مسئولان باید هر مقداری که تلاش میکنند، کار میکنند، آن را باید دو برابر و مضاعف کنند. ما امکانات زیادی داریم؛ وجود این تورم و سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است؛ باید اینها اصلاح شود»، گفت: مردم ما بارها در دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی به میدان آمده و وفاداری خود را به نظام و انقلاب اسلامی را ثابت کردهاند.
عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم همواره وظایف خود را به نحو احسن انجام دادند و امروز وظیفه دولت، مجلس و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران این است که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، کار مضاعف کرده و مشکلات معیشتی و اقتصادی را حل و فصل کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم ما در اتفاقات دی ماه و علیرغم اینکه اعتراضات به حقی داشتند، اما خیلی سریع صف خود را از تروریستها جدا کردند. وظیفه ما این است که هر کاری را نه در قالب شعار، بلکه در عمل انجام دهیم تا مردم آثار مثبت تصمیمات مسئولان را در سفره خودشان لمس کنند و وضعیت معیشتیشان بهبود یابد.
حسینی با بیان اینکه ما مسئولان امروز وظیفهای مهمتر از بهبود معیشت و اقتصاد مردم نداریم و باید برای آن برنامهریزی کنیم، تاکید کرد: مجلس و دولت باید تلاش خود را برای تحقق مطالبات مردم انجام دهند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم مهار تورم، گفت: یکی از اصلیترین دغدغههای مردم، افزایش بیرویه قیمتها و کاهش قدرت خرید است و این مسئله تنها با تصمیمات شجاعانه، منسجم و هماهنگ میان دولت و مجلس قابل حل است. مهار تورم نباید صرفاً در حد وعده باقی بماند، بلکه باید با سیاستهای پولی و مالی دقیق و قابل سنجش دنبال شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: سقوط ارزش پول ملی آثار مستقیم و ملموسی بر زندگی روزمره مردم دارد و ضروری است دولت با کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و حمایت هدفمند از تولید داخلی، زمینه تقویت پول ملی را فراهم کند. هرگونه تعلل در این زمینه، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه وارد خواهد کرد.
حسینی تأکید کرد: مردم انتظار دارند که مسئولان با اتخاذ تدابیر عملیاتی و نه تصمیمات مقطعی، ثبات اقتصادی ایجاد کنند. اگر برنامهها بهدرستی اجرا شود و نظارت دقیق بر آن وجود داشته باشد، میتوان امیدوار بود که تورم کنترل شده و اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی کشور تقویت شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مجلس آماده است با اصلاح قوانین و نظارت جدیتر بر اجرای آنها، دولت را در مسیر مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی همراهی کند تا مردم هرچه سریعتر آثار این اقدامات را در زندگی خود احساس کنند.
نظر شما