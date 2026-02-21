به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان در استانداری گیلان اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای توسعه و پیشرفت استان، شهرکهای صنعتی است که در این خصوص نیازمند دستور کار مشخص هستیم.
وی به نبود شهرک صنعتی در سطح شهرستانها اشاره کرد و گفت: در شهرستان لنگرود ۲۰۰ هکتار زمین وجود دارد که ظرفیت خوبی در این راستا محسوب میشود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرحهای آب و فاضلاب غیر از اعتبارات ثابت طبق بند م تبصره ۲۸ بیش از ۲۰ همت برای مدیریت تنش آبی جذب شده است.
لاهوتی افزود: فارغ از منابع محدود استانی بخشی از اعتبارات متمرکز است که خوشبختانه در راستای جذب اعتبارات متمرکز اقدامات خوبی در حال انجام است.
وی ضمن تاکید بر واگذاری پروژهها به بخش خصوصی گفت: برخی از پروژهها امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارند لذا تمام تلاش ما بهرهگیری از این ظرفیت است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مبادا با تعریف پروژههای جدید راه توسعه و پیشرفت استان را ببندیم و تمام تمرکز ما باید اتمام پروژههای راکد یا نیمهکاره باشد.
