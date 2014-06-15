400 هزار میلیارد تومان برای تکمیل ساخت پروژه های نیمه تمام کشور نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان از وجود سه هزار پروژه نیمه تمام در کشور خبر داد و افزود: با نگاه محدود منابع دولتی نمی توان پروژه های عمرانی را به سرانجام رساند بلکه باید بخش خصوصی را به عنوان یک عامل مهم اقتصادی در این عرصه مشارکت داد.

وی همچنین اظهارداشت: با مشارکت بخش خصوصی می توان پروژه های نیمه تمام را براساس جدول زمان بندی به بهره برداری رساند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با بهره برداری به موقع پروژه های عمرانی ضمن جلب رضایت مندی بیشتر مردم، کشور نیز ضرر و زیان ناشی از تاخیر را متحمل نخواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه سالانه یک تا یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن در کشور نیاز است، افزود: هر دولت برای تامین مسکن دهک های پائین جامعه سیاست های خاص خود را دارد.

لاهوتی تصریح کرد: دولت هاشمی رفسنجانی برای تامین مسکن دهک های پائین جامعه با (توزیع زمین شهری )، دولت سید محمد خاتمی ( اجاره به شرط تملیک )، محمود احمدی نژاد ( مسکن مهر) و دولت حسن روحانی ( مسکن اجتماعی ) اقدام کردند.

وی با تاکید بر بهره برداری هر چه سریعتر راه آهن گیلان گفت: به طورحتم به منظور توسعه بخش عمرانی استان وزارت راه و شهرسازی باید تکمیل پروژه نیمه کاره راه آهن و ساخت هر چه سریعتر 11 کیلومتر باقی مانده آزاد راه قزوین - رشت را در دستور کار خود قرار دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات بخش بهداشت و درمان حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: تاکنون پروژه ساخت بیمارستان 122 تختخوابی لنگرود نیمه کاره مانده که در این راستا وزارت راه شهرسازی وعده اتمام ساخت هر چه سریعتر این بیمارستان را به مردم شهرستان داده است.

وی اذعان داشت: در برنامه اول و دوم توسعه استان‌ های شمالی کشور از دریافت دلارهای هفت هزار تومانی برای سرمایه گذاری در صنعت به دلیل مباحث محیط زیست و کشاورزی محروم شدند.

لاهوتی اظهارداشت: این عقب ماندگی صنعت باید از سوی دولت جبران شود به طوری که دولت گذشته در ایجاد شهرک های صنعتی در لنگرود مصوباتی داشت اما متأسفانه تاکنون روند ساخت این شهرک های صنعتی بسیار کند پیش رفته است.

وی با انتقاد از اینکه نرخ بیکاری گیلان 5 تا 6 درصد از میانگین متوسط کشوری بالاتر است، بیان داشت: با هدف ایجاد اشتغال پایدار علاوه بر سرعت گرفتن ایجاد شهرک های صنعتی در لنگرود باید سرمایه گذاران بخش دولتی در سازمان گسترش و نوسازی متمرکز شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآورشد: متاسفانه گیلان علاوه برنابودی بخش کشاورزی و صنعت در بحث گردشگری هم به منظور ایجاد اشتغال پایدار نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد.