به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در استانداری گیلان اظهار کرد: منابع متمرکز در بخش‌های مختلف دولتی وجود دارد که باید در استان به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه‌های دولتی راکد یا نیمه‌تمام را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد تا ضمن پیشبرد طرح‌ها، روند توسعه استان تسریع شود.

استاندار گیلان از وجود بیش از دو هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در استان خبر داد و تصریح کرد: از این ظرفیت می‌توان برای تسویه اسناد قطعی شده یا تکمیل پروژه‌های در حال اجرا بهره‌برداری کرد.

حق‌شناس با یادآوری جایگاه صنعتی گیلان قبل از انقلاب گفت: گیلان جزو پنج استان صنعتی کشور بود و امروز نیز برای پیشرفت روزافزون باید از تمام ظرفیت‌های مالی، صنعتی و زیرساختی استفاده کنیم.

وی به لزوم احداث سه شهرک صنعتی با حداقل زیربنای ۱۰۰ هکتاری در شرق، غرب و مرکز استان اشاره و عنوان کرد: سه شهرستان صومعه‌سرا، رشت و رودبار محل‌های پیشنهادی هستند که بررسی و تصویب آن نیازمند اقدام سازمان برنامه و بودجه است.