به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در استانداری گیلان اظهار کرد: در مقطع کنونی نیازمند توجه ویژه کارگزاران به مطالبات مردم هستیم و باید گام‌های محکم‌تر و بلندتری برای پیشرفت استان برداشته شود.

وی با اشاره به وجود ضعف و عدم هماهنگی در سیستم داخلی افزود: برخی پروژه‌ها با وجود تأمین اعتبار، به دلیل مشکلات اجرایی و اداری به سرانجام نرسیده‌اند.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمارستان لاکان از جمله این پروژه‌هاست، تصریح کرد: این بیمارستان با وجود پیش‌بینی افتتاح در دهه فجر امسال و تأمین منابع مالی، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: اعتبار این پروژه از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته و از نظر تأمین منابع مشکلی وجود ندارد، اما تأخیر در تکمیل آن ناشی از ضعف در فرآیندهای اداری است.