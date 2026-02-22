به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از انتظامی شهرستان ملکشاهی و دیدار با امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان شهیدپرور ملکشاهی، با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۴۰۰ شهید والامقام این دیار، این شهرستان را نماد ایثار، وفاداری و بصیرت انقلابی دانست.
سردار قاسم رضایی در این دیدار با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه شریف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت معنویت، تحکیم همبستگی اجتماعی و تعمیق پیوندهای ایمانی در جامعه عنوان کرد و حضور و روزه داری در ماه میهمانی خداوند را، جلوهای از کرامت و رحمت الهی نسبت به بندگان برشمرد.
وی با تأکید بر نقش برجسته مردم استان ایلام بهویژه شهرستان ملکشاهی در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: تقدیم صدها شهید سرافراز از این خطه، گواهی روشن بر روحیه ایثار، غیرت دینی و پایبندی مردم به ارزشهای والای انقلاب اسلامی است، سرمایهای عظیم و ماندگاری که باید برای نسل جوان به درستی تبیین و بازگو شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به امنیت پایدار در کشور تصریح کرد: امنیت امروز مرهون خون مطهر شهدا و گرامیداشت شهدا دانست.
وی در ادامه جهاد تبیین را ضرورتی فرهنگی و اجتماعی در شرایط کنونی دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی امروز با بهرهگیری از ابزار رسانه و جنگ شناختی درصدد تضعیف امید و سرمایه اجتماعی هستند؛ از اینرو گفتوگوی مؤثر با نسل جوان با بهرهگیری از ظرفیت ماه مبارک رمضان میتواند زمینهساز تعمیق بصیرت، تقویت روحیه امید و تحکیم انسجام ملی باشد.
سردار رضایی همچنین با قدردانی از نقش هدایتگرانه ائمه جمعه و روحانیت در بصیرتافزایی و ایجاد وحدت در جامعه، بر همافزایی مسئولان، نخبگان، خانوادهها و دستگاههای اجرایی در مسیر پیشرفت فرهنگی و اجتماعی در این شهرستان تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامهریزیهای انتظامی در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: پلیس با آمادگی کامل، تأمین امنیت مراسمهای عبادی، محافل قرآنی و برنامههای معنوی این ماه شریف را در اولویت مأموریتهای خود قرار داده است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با وحدت، همدلی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، مسیر توسعه، تعالی و پیشرفت شهرستان شهیدپرور ملکشاهی با قدرت و انسجام بیشتری تداوم یابد.
