به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسماعیلی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج، از اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی سایتهای ورزشی خبر داد و اظهار کرد: در این فاز، ارتقای سطح کیفی خدمات و ایجاد بستر ایمن برای استفاده شهروندان از مهمترین اهداف پیشبینی شده است.
تفکیک وظایف برای اجرای منسجم طرح
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد نظم و افزایش کارایی در فعالیت سایتهای ورزشی، به تشریح جزئیات اجرایی این طرح پرداخت و افزود: بر اساس مصوبه جلسه پیشین کمیسیون، انتخاب مربیان به اداره ورزش و جوانان واگذار شده و تعیین سرپرستان نیز بر عهده سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری خواهد بود تا روند فعالیتها بهصورت تخصصی دنبال شود.
رئیس کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای متولی ادامه داد: همافزایی میان شهرداری و اداره ورزش و جوانان نقش مهمی در تحقق اهداف طرح ساماندهی و دستیابی به نتایج مطلوب خواهد داشت.
تأکید بر انتخاب نیروهای دارای صلاحیت حرفهای
اسماعیلی کیفیت نیروی انسانی را از ارکان اصلی این طرح دانست و تصریح کرد: سرپرستان و مربیان سایتها باید از میان افراد معتبر، متعهد و دارای صلاحیت حرفهای انتخاب شوند تا خدمات ارائه شده متناسب با نیاز هر سایت و در بالاترین سطح ممکن باشد.
وی با اشاره به رویکرد آیندهنگرانه در توسعه زیرساختهای ورزشی شهر بیان کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده، احتمال ادغام یا تعطیلی برخی سایتهای فعلی وجود دارد و در مقابل، به منظور تأمین نیاز مناطق مختلف، سایتهای جدیدی راهاندازی خواهد شد.
رئیس کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج در پایان با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت کاربران خاطرنشان کرد: اولویتدهی به پوشش بیمهای حوادث ورزشی از الزامات مدیریت سایتها است تا شهروندان بتوانند با اطمینان و آرامش بیشتری از این فضاهای ورزشی استفاده کنند.
