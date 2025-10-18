به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسماعیلی پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت فضاهای ورزشی این شهر اظهار داشت: با هدف ارزیابی میدانی و دقیق از امکانات ورزشی موجود در سطح شهر، بازدیدهای میدانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی، تصریح کرد: این بازدیدها زمینهساز برنامهریزی هدفمند برای توسعه ورزش، ارتقای سلامت عمومی و تبدیل سنندج به یکی از قطبهای ورزشی منطقه خواهد بود.
اسماعیلی با بیان اینکه شهرداری متولی اصلی ورزشهای همگانی در سطح شهر است، خواستار آن شد که در راستای تحقق رسالتها و وظایف اداره کل ورزش و جوانان، واگذاری و مدیریت اماکن ورزشی موجود به این اداره صورت گیرد.
وی گفت: این اقدام میتواند به ارتقای کیفیت مدیریت، برنامهریزی بهتر و افزایش اثربخشی فعالیتهای ورزشی منجر شود.
رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر سنندج با تأکید بر رویکرد جامع به مقوله ورزش در سطح شهر، افزود: فضاهای ورزشی نباید تنها به ارتقای سلامت جسمانی شهروندان محدود شوند، بلکه باید محیطی برای کشف و پرورش استعدادهای ورزشی و حمایت مؤثر از ورزشکاران باشند.
وی با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت فعلی اماکن ورزشی، دو اولویت اصلی را مورد تأکید قرار داد: نخست، برنامهریزی دقیق برای بازدیدهای میدانی و بررسی میدانی امکانات، و دوم، انجام نیازسنجیهای تخصصی جهت توسعه متوازن در این حوزه.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: رویکرد شورای اسلامی شهر، نهادینهسازی جایگاه ورزش در زندگی شهروندان و تقویت نقش آن در ساختار فرهنگی و اجتماعی سنندج است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای بالای انسانی و ورزشی سنندج، ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزی صحیح، این شهر بتواند جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای اصلی ورزش در منطقه تثبیت کند و بستری مناسب برای رشد ورزشکاران جوان فراهم آورد.
