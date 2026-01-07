به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسماعیلی صبح چهارشنبه در صحن شورا و در جریان تجلیل از میلاد فرهادی، ورزشکار افتخارآفرین سنندجی، اظهار کرد: ورزشکاران نمونه‌ای روشن از غلبه بر مشکلات و تجلی اراده انسانی هستند.

وی با اشاره به موفقیت‌های ورزشی افزود: این دستاوردها حاصل تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی است و نشان می‌دهد هرجا عزم راسخ وجود داشته باشد، پیروزی دست‌یافتنی است.

اسماعیلی حمایت از ورزشکاران را فراتر از کسب مدال دانست و گفت: حمایت از ورزش، یک سرمایه‌گذاری اجتماعی و عامل غرورآفرینی ملی است که مستقیماً به ارتقای سرمایه‌های انسانی و اجتماعی شهر منجر می‌شود.

رئیس کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای شهر سنندج تصریح کرد: ورزشکاران فقط قهرمانان میدان رقابت نیستند، بلکه الگوهایی مؤثر برای ترویج سلامت، نظم و سبک زندگی سالم در جامعه به‌شمار می‌روند.

وی توجه به ورزش را معادل توجه به سلامت روانی و اجتماعی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: تقویت این الگوها می‌تواند جوانان و نوجوانان را در مسیر موفقیت، سلامت و پویایی اجتماعی هدایت کند.

در پایان این مراسم، دیگر اعضای شورای اسلامی شهر سنندج نیز با تبریک این موفقیت ارزشمند، با اهدای یادبودی از میلاد فرهادی قدردانی کردند.

گفتنی است؛ میلاد فرهادی، دونده سنندجی، اخیراً در مسابقات جهانی دوومیدانی کارگری موفق به کسب مدال طلای ۱۵۰۰ متر و مدال نقره رقابت‌های ترکیبی شده است.