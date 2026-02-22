به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در شورای معاونین آموزش‌وپرورش لرستان با تبریک ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی ارزشمند برای تعمیق برنامه‌های تربیتی دانست و از تلاش‌های معاونت پرورشی در اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و معنوی و نیز تعامل سازنده با دستگاه‌های فرهنگی و هنری استان قدردانی کرد.

وی همچنین برگزاری جلسه «نهضت توسعه عدالت آموزشی» هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور به استان را اقدامی مؤثر در هم‌راستایی برنامه‌های استانی با سیاست‌های کلان کشور عنوان کرد.

«حکمرانی داده‌مبنا» در آموزش‌وپرورش لرستان

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به سپری‌شدن نیمی از سال تحصیلی، خواستار آسیب‌شناسی دقیق عملکردها و رفع نقاط ضعف شد و بیان داشت: برای مدیریت استان سه‌فاز «آرامش‌بخشی»، «اصلاح» و «ارتقا» تعریف شده است و تحقق این مراحل مستلزم تغییر نگاه مدیریتی از تمرکز صرف بر منابع به سمت مدیریت مبتنی بر فرایندها است.

سهرابی، تأکید کرد: بسیاری از گره‌های سازمانی با بازطراحی، حذف یا ساده‌سازی فرایندهای زائد قابل‌حل است و مدیران باید با تحلیل وضع موجود، مداخلات هدفمند و برآورد دقیق نیازها وارد عمل شوند.

وی همچنین بر «حکمرانی داده‌مبنا» به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلی مدیریتی تأکید کرد و گفت: گزارش‌ها، پیشنهادها و مطالبات باید مستند به آمار دقیق، شاخص‌های کمی و تحلیل کارشناسی باشد؛ تصمیم‌گیری بدون عدد و تحلیل، کارآمد نخواهد بود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، شفافیت در ارائه اطلاعات اعتباری و نحوه هزینه‌کرد منابع را لازمه اعتمادسازی درون‌سازمانی دانست و افزود: منابع محدود است، اما آنچه اهمیت دارد نحوه توزیع و مصرف اثربخش آن‌ها است.

لزوم افزایش درآمدهای اختصاصی آموزش‌وپرورش لرستان

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت انسجام سازمانی و تقویت روحیه خانواده‌محور در مجموعه مدیریت تأکید کرد و تصریح کرد: شورای معاونین شاکله اصلی مدیریت آموزش‌وپرورش استان است و جامعه عملکرد ما را رصد و قضاوت می‌کند؛ بنابراین باید تصویری از یک تیم منسجم، همدل و هدفمند به جامعه ارائه شود.

وی فرصت خدمت را کوتاه و ارزشمند دانست و خواستار تلاش مضاعف برای ارتقای بهره‌وری شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در ادامه به موضوع پروژه‌های زیرساختی و درآمدزایی پایدار پرداخت و با بیان اینکه اعتبارات خرد و پراکنده نمی‌تواند تحولی اساسی ایجاد کند، بر ضرورت اجرای پروژه‌های بزرگ و جذب سرمایه‌گذار برای طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

سهرابی، افزایش درآمدهای اختصاصی را یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار آموزش‌وپرورش استان دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه شد.

وی در ادامه بر لزوم ارائه گزارش جامع از وضعیت مجوزها، خودروها، تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش، هزینه‌ها و نحوه نظارت سرویس‌های مدارس در استان تأکید کرد و گفت: همچنین ساماندهی منابع انسانی و مدیریت دقیق نقل‌وانتقالات موردتوجه قرار گیرد تا با تصمیم‌گیری متمرکز و مبتنی بر خرد جمعی، چالش‌های موجود کاهش یابد.