به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان، کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و قرآنی، فضایی معنوی برای اعضا و علاقه‌مندان فراهم کرده‌اند.

وی افزود: فضاسازی کتابخانه‌ها متناسب با حال و هوای این ماه انجام شده و محافل انس با قرآن کریم، جمع‌خوانی کتاب و برنامه‌های فرهنگی مختلف در سطح کتابخانه‌های استان در حال برگزاری است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به تقویت منابع مطالعاتی کتابخانه‌ها بیان کرد: در اقدامی فرهنگی، ۶۰۰ نسخه کتاب کودک توسط یکی از نویسندگان حوزه کودک به کتابخانه‌های عمومی سنندج اهدا شد که نقش مهمی در توسعه فرهنگ مطالعه دارد.

وی ادامه داد: همچنین ۴۰ جلد کتاب نیز توسط یکی از اعضای کتابخانه به کتابخانه عمومی شهید ملا محمد امینی سقز اهدا شد.

حسنی خونسار برگزاری مسابقات فرهنگی برای کودکان، بازدیدهای دانش‌آموزی و جمع‌خوانی کتاب‌های قرآنی را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و تقویت انس با قرآن کریم در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: محافل روزانه انس با قرآن کریم نیز با حضور کارکنان و اعضای کتابخانه‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.