به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت افطاری ویژه عکاسان و تصویربرداران آیینی استان قم در قالب جشنواره معنوی حب‌الحسین(ع) هیئت خادم‌الرضا(ع) شامگاه سه شنبه با حضور بیش از ۲۰۰ هنرمند برگزار شد.



حمید ناطقی مسئول هیئت خادم الرضا(ع) نیز در این مراسم اظهار کرد: هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم فعالیت خود را از سال ۷۲ با ابتکار جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان امام رضا علیه‌السلام آغاز کرد و طی سه دهه گذشته، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی خود را به‌صورت مستمر دنبال کرده است.



وی افزود: این هیئت در طول سال برنامه‌های خود را در ۱۵ محور طراحی و اجرا می‌کند و در حال حاضر بیش از ۵۵ هزار نفر با آن در ارتباط هستند.



ناطقی ادامه داد: آیین ضیافت افطاری همراه با اهدای نشان افتخار حب‌الحسین علیه‌السلام طی پنج سال اخیر به یکی از برنامه‌های شاخص هیئت تبدیل شده و با سه رویکرد هم‌افزایی میان ارکان هیئتی، تکریم خادمان و گرامیداشت یاد درگذشتگان برگزار می‌شود.



وی گفت: سال گذشته پیشنهاد شد ضیافت افطاری برای عکاسان نیز برگزار شود و امسال این پیشنهاد محقق شد تا ضمن گردهمایی در قالب جشنواره حب‌الحسین(ع)، از تلاش‌های این هنرمندان تجلیل شود.



امیرعباس بقایی فرماندار شهرستان قم نیز در این گردهمایی اظهار کرد: عکاسان و تصویربرداران استان قم تاریخ را بدون جانبداری و با نهایت امانت‌داری ثبت می‌کنند و به همین دلیل در شمار مهم‌ترین حافظان سرمایه‌های تاریخی جامعه قرار دارند.



وی گفت: ثبت تصویر تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه ثبت حقیقت و آیین مردم است و هنرمندان با نگاه مسئولانه خود، امروز را برای آیندگان ماندگار می‌کنند و میان حال و آینده پل ارتباطی ایجاد می‌کنند.



فرماندار قم افزود: فعالیت در عرصه عکاسی آیینی، صرفاً ثبت یک قاب تصویری نیست، بلکه ثبت ایمان، تقوا و آیین‌های مذهبی مردم است و این اقدام ارزشمند نقش بسزایی در ماندگاری فرهنگ دینی دارد.



بقایی ادامه داد: مایه افتخار است که در قم، این تعداد از عکاسان و تصویربرداران حرفه‌ای و خبری حضور دارند که در سطح ملی نیز توانایی رقابت و ارائه آثار شاخص را دارند.



وی تصریح کرد: برگزاری گردهمایی این‌چنینی زمینه‌ای برای هم‌افزایی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های هنری فراهم می‌کند که از هیئت خادم الرضا(ع) قم تشکر می کنیم و پیشنهاد می‌شود سال آینده جشنواره عکس رمضان نیز در قم برگزار شود، که حمایت‌های لازم از این رویداد را خواهیم داشت.



فرماندار قم با اشاره به در پیش بودن انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: در میان هنرمندان حاضر، افرادی ثبت‌نام خود را برای شرکت در انتخابات انجام داده‌اند که نشان از دغدغه‌مندی جامعه هنری نسبت به سرنوشت شهر دارد.



بقایی افزود: امیدواریم در دوره‌های آینده شاهد حضور گسترده‌تر هنرمندان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی باشیم تا با انتخابی آگاهانه مسیر توسعه و پیشرفت شهر تقویت شود.



وی بیان کرد: باید نخستین رویداد عکس انتخابات در قم نیز با مشارکت هنرمندان عکاس شکل گیرد و از آثار برتر تجلیل شود.



امیر حسامی‌نژاد از عکاسان پیشکسوت قم نیز در این مراسم بیان کرد: عکاسان استان قم مسیر رو به رشدی را طی می‌کنند و در کشور سرآمد هستند و آثار آنان همواره در محافل و رویدادهای ملی مورد توجه قرار می‌گیرد.



وی افزود: امسال بیش از ۲۰۰ هنرمند در گردهمایی ضیافت افطاری حضور یافتند و دیدارها تازه شد که این امر نشانه ظرفیت بالای جامعه هنری قم و اهمیت حمایت از آنان است.



حضور گسترده عکاسان آیینی و تقدیر از تلاش‌های آنان در قالب ضیافت افطاری، نشان‌دهنده اهتمام هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام به ترویج فرهنگ مذهبی و تقویت جایگاه هنر آیینی در قم است.



در پایان این مراسم تعدادی از عکاسان هیئت های مذهبی استان قم مورد تجلیل قرار گرفتند.