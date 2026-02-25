به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه ششم اسفندماه در شهرستان هندیجان روی عدد ۳۱۴ قرار گرفت که گویای وضعیت قهوه‌ای و خطرناک هواست و قرار گرفتن در فضای باز را برای همه گروه‌های سنی بسیار پرخطر می‌کند.

شاخص کیفی هوا در رامهرمز نیز با قرار گرفتن روی عدد ۲۳۷ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد و در این شرایط، کاهش حداکثری ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز برای عموم شهروندان توصیه می‌شود.

بر اساس این گزارش، شهرهای بهبهان با شاخص ۱۷۴، امیدیه ۱۷۰، آغاجاری ۱۶۹، دشت آزادگان ۱۶۳، کارون و بندر ماهشهر ۱۵۷ و هویزه ۱۵۴ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفتند و هوای این شهرها برای عموم شهروندان، به‌ویژه بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و سالمندان به هیچ‌وجه ایمن نیست.

همچنین شاخص کیفیت هوا در اهواز ۱۴۸، شوش ۱۴۳، آبادان ۱۳۹، مسجدسلیمان ۱۳۴، باغملک و شادگان ۱۲۲، شوشتر ۱۱۳، اندیکا ۱۱۰ و اندیمشک ۱۰۴ ثبت شده که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس در این شهرها است و توصیه می‌شود افراد دارای مشکلات زمینه‌ای تا حد امکان از حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

شهرهای آغاجاری، ایذه، خرمشهر، دزفول، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل در شرایط قابل قبول گزارش شده‌اند و کیفیت هوا در این مناطق نسبت به سایر نقاط استان در وضعیت بهتری قرار دارد.

دهدز تنها شهری است که امروز هوای پاک را در استان خوزستان تجربه می‌کند و ساکنان این شهر در مقایسه با سایر نقاط استان، کمترین مخاطره ناشی از آلودگی هوا را متحمل می‌شوند.