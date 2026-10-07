هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق داده‌های ثبت‌شده در ساعت ۰۸:۰۰ صبح چهارشنبه ۱۵ مهرماه، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه‌های مختلف کلان‌شهر اهواز شامل نیوساید ۱۴۳، استانداری ۱۱۵، معاونت بهداشت جندی شاپور ۱۲۳ و اداره‌کل حفاظت محیط زیست ۱۲۲ گزارش شده است.

وضعیت مشابه در شهرستان‌های شوش با شاخص ۱۲۴، اندیمشک ۱۲۲، گتوند ۱۲۸، شوشتر ۱۰۳، مسجدسلیمان ۱۳۴ و هندیجان با شاخص ۱۲۹ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است که این شرایط در وضعیت نارنجی قرار دارد.

بر اساس همین پایش، هوای شهرهای دزفول، اندیکا، ملاثانی، آبادان، هفتکل و دزپارت در وضعیت قابل قبول قرار دارد و هوای هیچ‌کدام از شهرهای استان در وضعیت پاک نیست.