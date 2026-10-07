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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم و نارنجی

هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم و نارنجی

اهواز - بر اساس سامانه پایش کیفی هوای کشور، هفت شهر استان به دلیل غلظت بالای ذرات ۲.۵ میکرون در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق داده‌های ثبت‌شده در ساعت ۰۸:۰۰ صبح چهارشنبه ۱۵ مهرماه، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه‌های مختلف کلان‌شهر اهواز شامل نیوساید ۱۴۳، استانداری ۱۱۵، معاونت بهداشت جندی شاپور ۱۲۳ و اداره‌کل حفاظت محیط زیست ۱۲۲ گزارش شده است.

وضعیت مشابه در شهرستان‌های شوش با شاخص ۱۲۴، اندیمشک ۱۲۲، گتوند ۱۲۸، شوشتر ۱۰۳، مسجدسلیمان ۱۳۴ و هندیجان با شاخص ۱۲۹ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است که این شرایط در وضعیت نارنجی قرار دارد.

بر اساس همین پایش، هوای شهرهای دزفول، اندیکا، ملاثانی، آبادان، هفتکل و دزپارت در وضعیت قابل قبول قرار دارد و هوای هیچ‌کدام از شهرهای استان در وضعیت پاک نیست.

کد مطلب 6970562

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