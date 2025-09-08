هشدار قرمز کیفیت هوا در هویزه؛ وضعیت ناسالم در چندین شهر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۹ صبح امروز، دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهرستان هویزه به عدد ۱۵۸ رسید که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است. در این شرایط، افراد به‌ویژه بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.

بر اساس این گزارش، شهرهای امیدیه با شاخص ۱۳۳، دشت آزادگان ۱۲۲، بهبهان ۱۳۱، اهواز ۱۲۶، رامهرمز ۱۱۶، اندیمشک و خرمشهر ۱۰۷ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. در این شرایط، گروه‌های حساس باید فعالیت‌های خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، شادگان، شوش، گتوند، لالی، بندر ماهشهر، ملاثانی و هفتکل با شاخص کیفیت هوای قابل قبول گزارش شده‌اند.

طبقه‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI) به این صورت است: ۰ تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک.

استان خوزستان با ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا، وضعیت هوای شهرهای مختلف را به‌صورت مداوم رصد می‌کند. مقامات توصیه کرده‌اند که در شرایط ناسالم، شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.