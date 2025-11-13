۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ساعت ۹ صبح امروز (پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴) از سوی مرکز پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوا در بخش گسترده‌ای از شهرهای خوزستان به حد ناسالم برای همه گروه‌ها رسیده است.

طبق این گزارش، شاخص کیفی هوا (AQI) در شهرهای ملاثانی (۱۹۸)، کوت عبدالله (۱۸۳)، خرمشهر (۱۷۷)، اهواز (۱۷۴)، سوسنگرد (۱۷۲)، آبادان (۱۷۰)، ماهشهر (۱۶۶)، شادگان (۱۶۳)، هویزه (۱۶۱)، شوشتر و اندیمشک (۱۵۵)، بهبهان (۱۵۴)، اندیکا و آغاجاری (۱۵۳) و دزفول (۱۵۲) در محدوده قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارد.

مرکز پایش اعلام کرده است که در این شهرها، شرایط هوا به سطحی رسیده که می‌تواند برای سلامت همه افراد جامعه خطرناک باشد و توصیه شد شهروندان از انجام فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز خودداری کرده و گروه‌های حساس از حضور در هوای آزاد اجتناب کنند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان، هفتکل و شوش در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار گرفته است.

علاوه بر این، وضعیت آلودگی در شهرهای امیدیه، رامهرمز، ایذه، دزپارت، مسجدسلیمان و لالی در محدوده زرد (قابل قبول) گزارش شده و شرایط کیفی هوا در این مناطق برای عموم شهروندان قابل تحمل است.