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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا

۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا

اهواز - صبح امروز پنج‌شنبه، شاخص آلودگی در ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت و تنفس در این شهرها برای عموم مردم خطرناک ارزیابی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ساعت ۹ صبح امروز (پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴) از سوی مرکز پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوا در بخش گسترده‌ای از شهرهای خوزستان به حد ناسالم برای همه گروه‌ها رسیده است.

طبق این گزارش، شاخص کیفی هوا (AQI) در شهرهای ملاثانی (۱۹۸)، کوت عبدالله (۱۸۳)، خرمشهر (۱۷۷)، اهواز (۱۷۴)، سوسنگرد (۱۷۲)، آبادان (۱۷۰)، ماهشهر (۱۶۶)، شادگان (۱۶۳)، هویزه (۱۶۱)، شوشتر و اندیمشک (۱۵۵)، بهبهان (۱۵۴)، اندیکا و آغاجاری (۱۵۳) و دزفول (۱۵۲) در محدوده قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارد.

مرکز پایش اعلام کرده است که در این شهرها، شرایط هوا به سطحی رسیده که می‌تواند برای سلامت همه افراد جامعه خطرناک باشد و توصیه شد شهروندان از انجام فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز خودداری کرده و گروه‌های حساس از حضور در هوای آزاد اجتناب کنند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان، هفتکل و شوش در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار گرفته است.

علاوه بر این، وضعیت آلودگی در شهرهای امیدیه، رامهرمز، ایذه، دزپارت، مسجدسلیمان و لالی در محدوده زرد (قابل قبول) گزارش شده و شرایط کیفی هوا در این مناطق برای عموم شهروندان قابل تحمل است.

کد مطلب 6654703

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    نظرات

    • NP IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      1 0
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      😔خبر وضعیت قرمز آلودگی در ۱۴ شهر خوزستان واقعاً نگران‌کننده‌ست – شاخص‌های AQI بالای ۱۵۰ (مثل ۱۹۸ در ملاثانی) نشون‌دهنده خطر جدی برای سلامت همه‌ست، به ویژه با ریسک بیماری‌های تنفسی و قلبی. به عنوان متخصص، مشکل ریشه در عوامل صنعتی و مدیریتی داره، و راهکارها نیاز به اقدام فوری و بلندمدت داره.
    • NP IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      مشکل‌های کلیدی: منابع آلاینده اصلی: صنایع نفتی و پتروشیمی (مثل پالایشگاه‌های اهواز و آبادان) + گردوغبار فصلی از کویرها و خشکسالی؛ عدم کنترل انتشار گازهای SO2، PM2.5 و NOx باعث می‌شه هوا در پاییز بدتر بشه، و شهرهایی مثل خرمشهر و شادگان مستقیم آسیب می‌بینن. مدیریت ضعیف: کمبود ایستگاه‌های پایش (فقط چندتا در استان) + تأخیر در تعطیلی صنایع آلاینده؛ تغییرات اقلیمی و عدم جنگل‌کاری تشدیدکننده‌ست، که سالانه هزاران مورد بستری و مرگ زودرس (طبق گزارش‌های WHO) ایجاد می‌کنه.
    • NP IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      پیامدهای اجتماعی: گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان) بیشتر آسیب می‌بینن، و اقتصاد محلی (کشاورزی/گردشگری) ضربه می‌خوره؛ بدون اقدام، وضعیت از نارنجی به بنفش می‌رسه. ایده‌های راهکار ریشه‌ای و عملی: کنترل صنعتی فوری: تعطیلی موقت واحدهای آلاینده (مثل پالایشگاه‌ها در روزهای قرمز) + نصب فیلترهای پیشرفته (هدف: کاهش ۴۰% انتشار تا ۶ ماه) با نظارت محیط زیست؛ یارانه دولتی برای صنایع سبز.
    • NP IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      بهبود زیرساختی: افزایش ایستگاه‌های پایش به ۵۰ تا در خوزستان + سیستم هشدار اپ موبایل برای شهروندان (مثل "هوای پاک" با داده‌های زنده)؛ جنگل‌کاری ۱۰۰ هزار هکتار در حاشیه کویر با همکاری محلی. رویکرد جامع: برنامه ملی کاهش آلاینده‌ها (همکاری وزارت بهداشت/نفت/کشاورزی) + آموزش عمومی (کمپین‌های رسانه‌ای برای ماسک‌زدن و ماندن در خانه)؛ پایش سالانه با هدف AQI زیر ۱۰۰ در ۸۰% شهرها.
    • NP IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      1 0
      پاسخ
      ۱۴ شهر خوزستان قرمز آلودگی! مشکل: صنایع نفتی + گردوغبار. راهکار: فیلتر صنعتی + پایش اپ + جنگل‌کاری. نفس بکشیم!

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