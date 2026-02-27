به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم، امنیت طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی ۱۰ روز گذشته در شهرستان چابهار اجرا شد.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۴۴ نفر سارق، ۲۳۰ نفر معتاد و متجاهر و تعداد ۳۷۹ نفراتباع بیگانه و غیرمجاز و ۱۹ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: کشف مقدار ۶۷کیو و۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر، کشف ۷ قبضه سلاح، کشف تعداد ۳۳۰ عدد قرص روانگردان و اعتیاد آور کشف ، و تعداد ۵۲ دستگاه خودرو و ۷۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.