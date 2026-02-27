به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز این مسابقه، پرسش مطرح شده به مفهوم آیه ۱۷ سوره انفال اختصاص دارد. شرکت‌کنندگان باید از میان گزینه‌های زیر پاسخ صحیح را انتخاب و به سامانه ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارسال کنند:

۱. قرآن چراغ راه زندگی ماست

۲. جهان، آینه اعمال ماست

۳. کار، کار خدا بود

۴. کمک به فقرا و نیازمندان

بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، هر روز به قید قرعه به ۱۰ نفر از برندگان کارت هدیه سه میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

همچنین برای بهره‌مندی از جوایز نفیس استانی، علاقه‌مندان لازم است در اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» ثبت‌نام کنند.

اطلاعات بیشتر و دریافت اپلیکیشن از طریق نشانی اینترنتی [zendegibaayeha.ir/app](https://zendegibaayeha.ir/app) امکان‌پذیر است.

اسامی برندگان روز هشتم مسابقه پیامکی زندگی با آیه‌ها در استان چهارمحال و بختیاری اعلام شد

۱) سیدمحمد حسینی از شهر وردنجان، شهرستان بن

۲) سکینه بابامیر از شهر لردگان، شهرستان لردگان

۳) تهمینه عباسی از شهر سورشجان، شهرستان شهرکرد

۴) نیره اسدی از شهر شهرکرد، شهرستان شهرکرد

۵) زهرا گنار از روستای امام قیس، شهرستان بروجن

۶) ایمان خدادادی از روستای چغاخور، شهرستان بروجن

۷) طاهره قلی‌پور از شهر شهرکرد، شهرستان شهرکرد

۸) سلیمه یوسفی از شهر وردنجان، شهرستان بن

۹) هوشنگ خسروی از شهر چلگرد، شهرستان کوهرنگ

۱۰) زینب غیبی‌پور از شهر چلگرد، شهرستان کوهرنگ