فتاح محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی‌حکیمه(س) در شهرستان گچساران خبر داد.

وی با اشاره به تشکیل شورای سیاست‌گذاری مرکزی این کنگره در سطح کشور، افزود: به‌زودی ستاد اجرایی کنگره در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز تشکیل خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری تجربه موفق برگزاری کنگره ملی حضرت بی‌بی‌حکیمه(س) در سال ۱۳۹۴، تصریح کرد: این رویداد مهم بین‌المللی برای دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی، اظهار کرد: این کنگره فرصت‌های ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان فراهم می‌کند.

محمدی تاکید کرد: امیدواریم در سایه برگزاری این رویداد، زمینه ایجاد و توسعه مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی در استان بیش از پیش فراهم شود.

وی در پایان یادآور شد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی از این دست، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و ارتقای جایگاه فرهنگی منطقه خواهد بود.