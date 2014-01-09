برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای گچساران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح پنجشنبه در حاشیه دومین نشست هماهنگی کنگره ملی بی بی حکیمه (س) در جمع خبرنگاران افزود: کنگره ملی بی بی حکیمه(س) خواهر امام رضا(ع) شهریور ۹۳ همزمان با دهه کرامت برگزار می شود.

محمدی بیان داشت: دومین نشست هماهنگی کنگره ملی بی بی حکیمه (س) باحضورحجت الاسلام احمد شرف خانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه کشور و دبیر جشنواره رضوی، با هدف هماهنگی و برنامه ریزی برای هرچه بهتر اجرا شدن این کنگره در جوار حرم این امامزاده برگزار شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این نشست مدیران کل اوقاف و امور خیریه استان های همجوار همچون بوشهر و خوزستان ، استاندار کهگیلویه وبویراحمد و مدیران دستگاه های اجرایی فرهنگی این استان ها حضور دارند.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست، بهره گیری از تمام ظرفیت ها استان و استان های بوشهر و خوزستان و هماهنگی لازم برای برپایی کنگره بی بی حکیمه (س) است.

وی یادآور شد: جضور سالانه 1.5 میلیون زائر داخلی و حوزه خلیج فارس از امامزاده بی بی حکیمه (س) یک ظرفیت خوب برای توسعه گردشگری منطقه است که از آن باید به نحو شایسته استفاده شود.