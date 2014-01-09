  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۹

محمدی مطرح کرد:

برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای گچساران دارد

برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای گچساران دارد

گچساران – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه(س) در معرفی همه ظرفیت های علمی و فرهنگی استان و شهرستان گچساران بسیار تاثیر گذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح پنجشنبه در حاشیه دومین نشست هماهنگی کنگره ملی بی بی حکیمه (س) در جمع خبرنگاران افزود: کنگره ملی بی بی حکیمه(س) خواهر امام رضا(ع) شهریور ۹۳ همزمان با دهه کرامت برگزار می شود.

محمدی بیان داشت: دومین نشست هماهنگی کنگره ملی بی بی حکیمه (س) باحضورحجت الاسلام احمد شرف خانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه کشور و دبیر جشنواره رضوی، با هدف هماهنگی و برنامه ریزی برای هرچه بهتر اجرا شدن این کنگره در جوار حرم این امامزاده برگزار شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این نشست مدیران کل اوقاف و امور خیریه استان های همجوار همچون بوشهر و خوزستان ، استاندار کهگیلویه وبویراحمد و مدیران دستگاه های اجرایی فرهنگی این استان ها حضور دارند.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست، بهره گیری از تمام ظرفیت ها استان و استان های بوشهر و خوزستان و هماهنگی لازم برای برپایی کنگره بی بی حکیمه (س) است.

وی یادآور شد: جضور سالانه 1.5 میلیون زائر داخلی و حوزه خلیج فارس از امامزاده بی بی حکیمه (س) یک ظرفیت خوب برای توسعه گردشگری منطقه است که از آن باید به نحو شایسته استفاده شود.

 

کد مطلب 2211069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها