شورای فرهنگ عمومی از طرح مسئله به سمت حل مسئله حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح پنجشنبه در نشست مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در استان، ائمه جمعه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین و شورای فرهنگ عمومی، مدیران، فرمانداران، فرهیختگان و اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های مختلف کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این استان حدود یک درصد وسعت و جمعیت کشور را دارد، اما از مواهب طبیعی و ظرفیت‌های خدادادی فراوانی برخوردار است.

از نفت و گاز تا ظرفیت‌های گردشگری

وی با اشاره به ظرفیت‌های نفت و گاز استان افزود: حدود ۲۵ درصد تولید نفت خام کشور در کهگیلویه و بویراحمد انجام می‌شود و استان دومین تولیدکننده گاز کشور است.

رحمانی همچنین از شکل‌گیری حدود ۱۰ درصد روان‌آب‌های کشور در استان خبر داد و گفت: میزان بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد تقریباً سه برابر متوسط کشور است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های جنگلی و گیاهان دارویی استان تصریح کرد: حدود ۵۶ درصد وسعت استان را جنگل‌ها تشکیل می‌دهند و حدود ۳۹ درصد انواع گیاهان دارویی کشور شامل بیش از ۴۷۵ گونه در استان وجود دارد که ۵۰ تا ۶۰ گونه آن منحصر به این منطقه است.

وی وجود حدود یک میلیارد تن ذخایر معدنی، تولید سالانه حدود یک میلیون تن محصولات کشاورزی و تولید حدود دو هزار و ۹۰۰ تن ماهی سردابی را از دیگر ظرفیت‌های استان عنوان کرد.

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از دو هزار اثر تاریخی و گردشگری در استان وجود دارد که حدود ۷۸۰ اثر آن به ثبت ملی رسیده و مجموعه تاریخی دهدشت موسوم به «بلاد شاپور» نیز در فهرست ثبت بین‌المللی قرار دارد.

وی وجود حدود ۳۰۰ جاذبه طبیعی منحصربه‌فرد و بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ جاذبه مذهبی و زیارتگاهی را از دیگر ظرفیت‌های استان برشمرد.

مهم‌ترین ظرفیت استان؛ نیروی انسانی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه مهم‌ترین قابلیت استان نیروی انسانی توانمند آن است، گفت: هر جا اندکی به نیروی انسانی استان توجه شده، فرزندان این منطقه توانسته‌اند در عرصه‌های مدیریتی، علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

رحمانی افزود: حتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز شاهد حضور دو نفر از فرزندان استان در جایگاه‌های اثرگذار هستیم که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی کهگیلویه و بویراحمد است.

وی با اشاره به توانمندی مردم استان در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد در ورزش، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، شعر، موسیقی، ادبیات و سایر حوزه‌ها از ظرفیت بالایی برخوردارند.

مصوبات فرهنگی باید از کاغذ به میدان عمل برسد

رحمانی فرهنگ را زیربنای توسعه و سرمایه اصلی جامعه دانست و تصریح کرد: اگر قرار است در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و مدیریتی به پیشرفت برسیم، این مهم جز از مسیر فرهنگ محقق نخواهد شد.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی محل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی، جوامع محلی و نخبگان برای شناخت، بررسی و حل مسائل فرهنگی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد شورا گفت: شورای فرهنگ عمومی باید از طرح مسئله به سمت حل مسئله حرکت کند و مصوبات شورا باید روشن، عملیاتی، دارای متولی مشخص و قابل رصد و ارزیابی باشد.

وی وفاق ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و هویت ملی، توجه به بنیان خانواده، استفاده از ظرفیت جوانان، افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را از مهم‌ترین مسائل فرهنگی کشور عنوان کرد و گفت: این مسائل صرفاً با بخشنامه و دستورالعمل اداری حل نمی‌شود و نیازمند گفت‌وگو، اقناع مردم، همراهی جامعه و پیگیری مستمر است.

مطالبه حمایت ملی برای جهش فرهنگی استان

رحمانی با اشاره به انسجام فرهنگی موجود در استان اظهار کرد: با هدایت‌های نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای فرهنگ عمومی، برنامه‌ریزی دولت و مدیریت اجرایی استان، همکاری نمایندگان مردم در مجلس، تلاش اعضای شورای فرهنگ عمومی، ائمه جمعه و پیگیری دبیرخانه شورا، از هماهنگی فرهنگی خوبی برخوردار هستیم.

وی تکمیل پروژه‌های فرهنگی، تجهیز مجتمع‌ها و سالن‌های فرهنگی و هنری، توسعه فضاهای سینمایی و نمایشی، حمایت از فعالیت‌های قرآنی و رسانه‌ای و توجه به استعدادهای جوانان را از مهم‌ترین مطالبات فرهنگی استان برشمرد.

استاندار خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جهش فرهنگی استان نیازمند حمایت ملی است و انتظار داریم در حوزه اعتبارات، تجهیزات، زیرساخت‌ها و حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری، نگاه ویژه‌ای به کهگیلویه و بویراحمد شود.

رحمانی همچنین از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل تالار مرکزی یاسوج قدردانی کرد و گفت: این پروژه سال‌ها در رکود قرار داشت اما با پیگیری‌های انجام‌شده و قرار گرفتن در مصوبات سفر رئیس‌جمهور، اعتبار لازم برای آن اختصاص یافت و پروژه دوباره وارد مدار ساخت‌وساز و تکمیل شد.

پیشنهاد ثبت «روز ملی حماسه مقاومت» در تقویم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ایران، دفاع مقدس، مقاومت، سلامت و خدمت، پیشنهاد ثبت چهاردهم فروردین به عنوان «روز ملی حماسه مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد» در تقویم کشور را مطرح کرد.

وی با اشاره به حماسه موسوم به «برنو» گفت: مردم استان در مقاطع حساس نشان داده‌اند که در کنار یکدیگر و مسئولان برای دفاع از کیان کشور ایستاده‌اند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و به پشتوانه‌ای پایدار برای توسعه فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

رحمانی افزود: پیشنهاد ثبت چهاردهم فروردین به عنوان روز ملی حماسه مقاومت استان را پیش از این در حضور رئیس‌جمهور در سمینار استانداران مطرح کرده‌ایم و نامه آن نیز تقدیم رئیس‌جمهور شده است تا به شورای فرهنگ عمومی کشور ارجاع شود.

وی ابراز امیدواری کرد این پیشنهاد با حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب برسد و گفت: این اقدام می‌تواند بخشی از ادای دین به مردم قهرمان استان باشد.

«بی‌بی حکیمه(س)» در تقویم کشور قرار گیرد

رحمانی همچنین پیشنهاد نامگذاری یکی از روزهای دهه کرامت به نام حضرت بی‌بی حکیمه(س) و ثبت این مناسبت در تقویم کشور را مطرح کرد.

وی با اشاره به برگزاری همایش و کنفرانس حضرت بی‌بی حکیمه(س) گفت: با توجه به ظرفیت این بقعه متبرکه و جایگاه آن، پیشنهاد می‌کنیم یکی از روزهای دهه کرامت به نام حضرت بی‌بی حکیمه(س) نامگذاری شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان ابراز امیدواری کرد حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان زمینه‌ساز تصمیمات مؤثر و تحولات اساسی در حوزه فرهنگ و هنر باشد.